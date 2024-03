Bruno Vila, de los Mozos de Arousa, rompe su silencio ante las críticas: "No me rendiré"

Además de participar en Reacción en cadena, Bruno también es uno de los protagonistas de Bailando con las estrellas, el programa de baile con famosos que también emite Telecinco. Poco a poco, Bruno Vila va conquistando al jurado de Bailando con las estrellas. Ya la semana pasada hubo un acercamiento y le llegaron a decir al mozo de Arousa que se iba metiendo en el papel de bailarín.

Eso sí, parece que el cansancio de tantos programas al pie del cañón está afectando a los concursantes. Sobre todo a Bruno, que tiene doble protagonismo.

La audiencia también ha comentado que notan más cansados a los miembros de los Mozos de Arousa, especialmente a Bruno. "Pobrecitos tienen caritas de cansados pero así y todo siguen adelante y seguirán xq son unos genios nuestros galleguiños". "No sé qué le pasa a Bruno. Está muy decaído. No parece él, que siempre estaba muy alegre. Me parece que le han afectado las opiniones del jurado de Bailando con las Estrellas. ¡Ánimo Bruno! Te queremos incondicionalmente!". "Bruno hace sufrir porque lleva unos días que parece que se vaya a dormir sentado. No sé si es por el cansancio de estar en el otro programa".

Las críticas de sus compañeros

Ya se ha convertido en todo un clásico que los concursantes de 'Bailando con las estrellas' hablen de sus compañeros durante la semana de ensayos. Ellos lo llaman 'el día de los totales' refiriéndose al momento en el que las cámaras del programa se acercan hasta la sala donde practican sus bailes y les graban ensayando y también, por qué no decirlo, haciéndole un traje a algunos de sus compañeros.

Es el caso de Mala Rodríguez y su maestro de baile Álvaro Cuenca. La artista y el bailarín aprovecharon la presencia de la cámara para opinar sobre sus compañeros, y más concretamente sobre Bruno Vila. Ninguno de los dos acaba de creerse esa faceta tímida y sensible que el gallego muestra cada noche y opinan sobre la que ellos creen que es su verdadera cara:

"Es con la persona que menos conecto, es juguetón y cuando se enciende el pilotito rojo de la cámara vende otra historia (...) Es un gran estratega, tenemos ante nosotros a un gran actor, le encanta la cámara (...) Que en la sala de las estrellas le dé un pico de subidón de hablar y de energía como muy alta y luego va al plató y le da como más tendencia a la tristeza y al llanto".

Bruno no perdía detalle de lo que sus compañeros opinaban de él desde la sala de las estrellas. Aunque en un principio sonreía viendo las imágenes, a medida que escuchaba a Mala y Álvaro hablar de él su rostro se iba tornando más serio.

La respuesta de Bruno

Bruno no es ajeno a todos los comentarios que se producen a su alrededor. El concursante de Bailando con las estrellas ha defendido sus actuaciones durante las galas a capa y espada, dejando claro que él se esfuerza al máximo en todo momento para ofrecer su mejor versión. Es tanto su empeño, que ha conseguido colarse en las semifinales del concurso, contra todo pronóstico.

El jurado pocas veces ha estado de su parte, pero con muchos espectadores apoyándole, Bruno se siente con más fuerzas que nunca. Hace unas semanas salió uno de sus compañeros de los Mozos de Arousa, Borjamina, a defenderle en redes sociales y, ahora ha sido él el que ha hecho un comunicado transmitiendo un mensaje de fuerza y confianza. "Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por todo el apoyo de la pasada gala. Fue algo increíble que solo os puedo agradecer poniendo todo de mi parte para hacer una buena semifinal".

El concursante continuó afirmando que "No me rendiré porque hacerlo sería deciros que, si os cuesta algo y os critican, tiréis la toalla, y no me sentiría bien conmigo mismo dando ese ejemplo". Por último, quiso mandar un mensaje de agradecimiento a su compañera Athenea Pérez y a su maestro de baile. "Quiero reconocer públicamente el trabajo de mi compañera Athenea Pérez y su maestro de baile Sergi Pedros. Para mí Athenea aparte de haber demostrado ser una gran bailarina, es una compañera con grandes valores. Bella por fuera y por dentro. Deseándole lo mejor a todos mis compañeros, me gustaría llegar a la final con ella"