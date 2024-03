La exmujer de Matamoros preocupada por las secuelas de su operación: "Está súper hundida"

Puede que la relación más sonada de Diego Matamoros sea la que ha terminado recientemente con la influencer Marta Riumbau. Pero antes de la creadora de contenido catalana, el hijo del conocido colaborador de televisión estuvo saliendo con la médico estético Carla Barber e incluso llegó a pasar por el altar con la modelo estela Grande.

Esta última ha vuelto a la primera línea de actualidad por la cirugía a la que se había sometido. Una miomectomía cuyas secuelas aún arrastra. El aspecto que luce la cicatriz que esta intervención le ha dejado en el abdomen está siendo motivo de preocupación para la influencer, que ha compartido a través de Instagram la última hora de esta operación.

"Está súper hundida"

El pasado mes de noviembre, Estela Grande tuvo que someterse a una operación por sus fuertes dolores durante la menstruación, en la que le extirparon dos miomas uterinos. La influencer ha actualizado su estado de salud y ha enseñado la cicatriz tras unos meses de recuperación, mostrándose un poco preocupada.

"Buenos días... Actualización de mi cicatriz: Regular. Está súper hundida", ha expresado Grande a través de sus stories de Instagram, compartiendo una imagen de su vientre.

La creadora de contenido ha asegurado que siente mucha sensibilidad en la zona en la que le hicieron la cesárea cuando pasó por quirófano y ha añadido que está "muy rayada" por su estado.

La exmujer de Matamoros preocupada por su operación / Instagram

En su momento, la herida cicatrizó y ella continuó con su rutina y sus obligaciones como influencer. "Por supuesto que la salud es lo primero, pero me da rabia y me frustra no poder hacer nada", expresó al salir de quirófano en noviembre.

Estela Grande no ha vuelto a pronunciarse aún al respecto a través de sus redes sociales, ni ha indicado que vaya a acudir al médico para que los expertos revisen la cicatriz.