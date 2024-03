El exnovio de Laura Escanes ataca de nuevo y cuenta más detalles de su sonada ruptura: "Días engañándome"

Laura Escanes y su sonada ruptura con Álvaro de Luna siguen acaparando titulares. Desde que la pareja formada por la influencer catalana y el cantante sevillano llegara a su fin el pasado año, muchas fueron las especulaciones que empezaron a circular sobre la causa del posible fin del idilio. Y es que ambos eran uña y carne. Vacaciones paradisíacas en alta mar, conciertos multitudinarios con declaración de amor incluida, quedadas con amigos, saraos varios... todo retransmitido a través de sus redes sociales.

Con tal dosis de azúcar, nada hacía presagiar que el noviazgo acabaría como el rosario de la aurora y con el cantante haciendo de una particular Shakira, contando los detalles de su relación a a través de sus canciones.

Ahora, el intérprete de "Todo contigo", vuelve a la carga y publica un nuevo tema en el que suelta unas cuantas lindezas más sobre la que fuera mujer de Risto Mejide.

"No me hizo bien conocerte"

Álvaro de Luna ha sacado nuevo trabajo musical. Concretamente, un EP de tres canciones que narran las fases de una historia de amor. Desde que sacara Suerte :) hasta Desconocidos y ahora con F.G.L.C. (A Ratitos) -la última letra de este proyecto-, sus seguidores han vuelto a recordar su historia de amor con Laura Escanes que ya es agua pasada. Bajo el título Boyz Don't Cry (Los hombres no lloran) -una coincidencia con el nuevo disco de Shakira, 'Las Mujeres Ya No Lloran-, el artista de Sevilla explicó hace unos días el motivo de sacar ahora a la luz estas canciones. ¡Te lo contamos!

En los Premios Dial Tenerife, de Luna decidió abrirse como nunca para responder si sus últimas letras iban dedicadas a su última expareja, la influencer Laura Escanes. Tras su ruptura, ninguno de los dos se ha pronunciado explícitamente sobre el otro, aunque si lo han hecho, al parecer, en forma de canciones y tweets. "No lo había explicado, pero estas últimas canciones forman parte de un EP. Son tres canciones que destacan tres momentos por los que todo el mundo pasa después de dejarlo con alguien", dijo el artista recientemente ante las cámaras de Europa Press

Desde que pusiera fin a su relación con la catalana, el intérprete de Todo Contigo (canción que le dedicó cuando estuvieron juntos) ha evitado pronunciarse sobre los motivos de su separación. Eso sí, no ha dudado en componer unas letras que habla sobre ella. "Llevo par de días engañándome", "No echarte de menos me hace sentir bien", "Te he escrito otro tema, it's always the same", "Donde no me acuerde de recordarte. Donde no oiga tu voz", "Las cosas por perdonar. Y comernos de día. Las tardes en el sofá. Tu boca junto a la mía", "Me perdí a mí mismo pa no perderte. Me he quedao sin voz de tanto cantarte" o "No me hizo bien conocerte", son algunas de las letras que componen la últia canción del EP del artista que, según explicó, hablan de "la pura ira del principio, cuando aceptas que las cosas se han terminado y la superación del duelo".