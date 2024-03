Kiko Rivera confiesa la astronómica cifra que se ha dejado en sus adicciones: "Me llegué a gastar en mala vida..."

Si por algo fue conocido durante mucho tiempo Kiko Rivera fue por su afición a la fiesta y a los excesos. El hijo de Isabel Pantoja vivió una larga etapa de desenfreno en el que las innumerables parejas, escándalos nocturnos e imágenes en dudoso estado copaban las páginas de las revistas del corazón y llenaban horas de programas de televisión.

Desde que conoció a Irene Rosales, su mujer y madre de dos de sus hijas, el DJ parece haberse alejado de la polémica y haberse centrado en su faceta más familiar. Ahora, el hijo de la tonadillera más famosa ha participado en el podcast de la influcener Marina Rivers en el que entre otras cosas, ha llegado a confesar la astronómica cifra que habría gastado en excesos y adicciones.

Escadalosa cifra

Kiko Rivera (40 años) está inmerso en la promoción de su último 'single', 'Malibú'. Hacía tiempo que no veíamos tanto al hijo de Isabel Pantoja en medios de comunicación. Hace unas semanas acudió a 'La Resistencia', de David Broncano, en Movistar+, donde se confesó sobre el momento más incómodo vivido con su madre. Ahora, a propósito de su última entrevista en el podcast 'La de trabajar... ¿Te lo sabes?", de Marina Rivers, el DJ se ha sincerado como nunca sobre sus problemas económicos y su época más 'extrema'.

Durante su conversación con Marina Rivers, el hijo de Isabel Pantoja ha recordado su época más extrema, cuando llegó a malgastar en su "mala vida" la friolera de 8 millones de euros. Una fase de su vida con la que rompió después de sufrir un ictus en 2022. "Ahí mi vida da un vuelco y pude centrarme más en mi faceta de músico, porque el Kiko Rivera personaje estaba por encima siempre de mi faceta de músico o de DJ. Me vi de tener cero euros en mi cuenta a empezar a ganar muchísimo dinero. Llegué a gastar en mala vida 8 millones euros. Me he gastado mucho en fiestas, drogas y todo lo que está dentro del círculo vicioso", ha sentenciado.