La reacción de Isabel Pantoja al conocer el delicado estado de salud de Julián Muñoz: "Una barrera"

Después de casi veinte días ingresado en un hospital de Málaga debido a una insuficiencia respiratoria agravada por sus patologías de salud crónicas, Julián Muñoz recibió el pasado lunes el alta hospitalaria. El exalcalde de Marbella se retiró a su domicilio después de salir del complejo hospitalario acompañado por su familia, la misma que le va a cuidar en su recuperación.

Aunque el estado de salud de Julián se mantiene en hermetismo, el programa Y ahora Sonsoles ha revelado que su condición sería "grave e irreversible". Ante esta situación, sus hijas Elia y Eloísa, junto con su exmujer Mayte Zaldívar, han decidido que abandone el hospital para estar tranquilo y acompañado en casa. Unas noticias que llegan a cuenta gotas, pero que no son muy alentadoras.

La familia ha instalado la residencia de Julián Muñoz en Málaga, en la casa de una de sus hijas. Allí ha recibido la visita de su nieto esta mañana. El nieto, actuando como portavoz de la familia, ha dado el último parte médico del exalcalde de Marbella, en el que comentó poco, preservando la intimidad de la familia.

Cómo ha recibido la noticia Isabel Pantoja

Una de las etapas más famosas de la vida de Julián Muñoz fue cuando se convirtió en alcalde de Marbella. En aquella época estaba junto a una de las figuras más reconocidas del país; nada más y nada menos que Isabel Pantoja. Juntos protagonizaban portadas y exclusivas en una España de la que poco rastro ha quedado. La corrupción y los intereses particulares llevaron a la pareja a prisión y a distanciarse.

La relación no volvió a retomarse nunca más y es el día de hoy en el que hasta decir los nombres está prohibido. "Isabel Pantoja lo está viviendo en la absoluta lejanía. Lo que he podido confirmar hoy es que tiene vetado absolutamente que se le hable, se le diga, se le mencione o nombre a Julián Muñoz y a Marbella", ha señalado Paloma García Pelayo en Y ahora Sonsoles.

Y es que la artista no quiere saber nada de la vida de Julián Muñoz, ni su estado de salud, ni su nombre, ni nada en absoluto, borrado del mapa. "Me dicen que no sabe nada, que no quiere saber nada. Hay una barrera puesta por sus familiares más inmediatos de no decirle nada, porque para ella esta persona no existe". Ha llegado a tal punto esta fijación que tampoco quiere actuar en Marbella, evitándola así en el calendario de su última gira. "Entiendo que no es que no le apetezca, es que probablemente ni se atreva a ir a Marbella. No es plato de buen gusto para ella, evidentemente".