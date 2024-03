Últimas horas del ex de Isabel Pantoja: "Una vocecita".

Hace unos días conocíamos el delicado estado de salud de Julián Muñoz, que permanece ingresado en un hospital de Málaga y solamente estaría recibiendo la visita de sus dos hijas y de su exmujer, Mayte Zaldivar. Aunque al principio se dijo que el ingreso era debido a una insuficiencia respiratoria, la familia lo ha negado y han pedido respeto y privacidad.

Este sábado hemos podido hablar con Irene Rosales a su llegada a Madrir para colaborar en el programa de televisión 'Fiesta' y le hemos preguntado por esta noticia que ha traido de nuevo a la actualidad a su suegra... y lo cierto es que nos ha sorprendido su respuesta.

Tan atenta con los medios como siempre, la mujer de Kiko Rivera le ha enviado un mensaje a Julián tras conocer su delicado estado de salud: "Que se mejore".

Además, la colaboradora de televisión evitaba responder si es posible una reconciliación con Isabel Pantoja o su cuñada: "Trabajo, mucho trabajo" y nos comentaba cómo está siendo su vuelta a la televisión: "Es diferente, voy a comentar sobre el programa de 'Supervivientes'", algo que le hace estar mucho más relajada en pantalla: "Sí, mucho más tranquila".

Sobre la gira de su suegra, la mujer de Kiko Rivera prefería no opinar porque "estoy al margen y no hablo de nada que no tenga que ver nada de 'Supervivientes'".

"Un hilo de voz"

Tanto sus dos hijas, Elia y Eloísa, como su ex mujer Mayte Zaldívar, no se separan ni un solo momento de su lado. Las tres mujeres permanecen desde hace dos semanas en las instalaciones del hospital cuidando del ex edil e informando a los compañeros de prensa.

Elia, Eloísa y Mayte han respondido a las llamadas de los colaboradores de '¡De viernes!' para explicar cuál es el estado de salud de Muñoz:

"La situación es bastante complicada, la familia no quiere dar muchos detalles de cómo se encuentra por deseo de sus hijas, quieren que se respete su privacidad porque no lo están pasando nada bien, están muy preocupadas (...) Eloísa me dijo que, dentro de la situación complicada por la que atraviesa Julián, hubo una pequeña mejoría. Una amiga mía habló con él y me dijo que Julián tenía apenas una vocecita". José Antonio León ha explicado, en exclusiva en '¡De viernes!', que el ex alcalde de Marbella tiene una preocupación especial en estos días tan complicados por los que atraviesa. Según el colaborador, en la etapa en la que Muñoz estaba en prisión y aún mantenía una relación sentimental con Isabel Pantoja, la tonadillera tramitó un documento que les acreditaban como pareja de hecho para así poder visitarle en prisión: "En aquel momento solo podían visitar a los presos los familiares".

Según León, la preocupación de Julián Muñoz es que Isabel Pantoja y él sigan figurando como pareja de hecho y esto le dé derecho a la cantante a una pensión en caso de que "a él le ocurra algo".