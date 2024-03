Indignación por lo que le hizo una joven colombiana a su cita en First Dates: "Menuda jeta la princesita"

First Dates es un programa que ya cuenta con una trayectoria notable en Cuatro. Y eso le da para haber acumulado todo tipo de situaciones entre las parejas que participan y viven su cita para conocerse. El espacio que presenta Carlos Sobera ha convertido ya en poco menos que iconos del imaginario televisero español a auténticos personajes que han desfilado por la barra de su bar y las mesas de su restaurante.

Se han vivido escenas absurdas, algunas aberrantes, otras indignantes, y las que más, hilarantes. Parejas de todo tipo y de todas las edades han hecho las delicias de los seguidores del programa, que parece ser una mina inagotable de encontrar personajes pintorescos.

Uno de los momentos vividos en First Dates, sin embargo, ha causado más indignación y estupefacción que otra cosa entre los telespectadores, molestos con lo que una joven colombiana le hizo a su cita, un chico llamado Fernando.

En esta ocasión, la absurda situación se produjo a la hora de llegar a la barra tras la comida y de presentarles la cuenta a la que ascendía las bebidas y viandas consumidas. Ahí, una cita que no había ido especialmente bien terminó por saltar por los aires.

Anghie, la joven colombiana "gélida e impavida" -como la definieron en First Dates-, se negó directamente a pagar. Ya había reconocido que en la cita no había habido "feeling". Pero lo que hizo después casi nadie lo entendió. "Yo no traje plata", espetó a un estupefacto Fernando, quien no se amedrentó: "Yo tampoco", le replicó. Aunque en privado reconoció que lo que le hizo Anghie le molestó "bastante".

La colombiana insistió y le decía que "claro que sí" tenía dinero él para pagar. "¿Cuando sales a cenar por ahí con una chica vas sin plata?", le dijo. De nuevo Fernando le respondió dándole la vuelta a la pregunta. "Es que tú me invitaste", replicó ella, que empezó a liar la situación para tratar de que él pagase.

"Si fuiste tú la que dijiste que invitabas", recordó Fernando. Ella lo negó, pero el programa recordó imágenes de la cena en las que la joven colombiana asegurba que podía pagar "toda" la comida.

Tras no lograr su propósito, Anghie cambió de estrategia: "¿Mitad y mitad entonces?". Sorpresa de nuevo en la cara de Fernando: "¿Pero no decías que no tenías dinero?".

Continuó la absurda situación, con la colombiana cambiando de parecer según le convenía. "No sé si me estás vacilando o qué. Primero no tienes y luego que pagas tú...", le acaba diciendo Fernando, ya visiblemente enfadado. "Me dan una cita que no me para de vacilar, quiero que me den otra cita", sentencia al final. Eso sí, no dio su brazo a torcer ni cayó en la trampa de Anghie para que él pagase toda la cuenta.

El caso es que lo sucedido ha dejado sorprendidos a los telespectadores de First Dates, e incluso indignado a muchos. "Menuda jeta la princesita", "increíble" o "qué ridiculez de mujer" son algunos de los comentarios que ha causado.