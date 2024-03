Carlos Sobera abandona First Dates: el presentador da el salto a Telecinco para presentar un nuevo formato

Carlos Sobera se ha convertido un rostro célebre de la televisión tras presentar varios programas de éxito de la televisión. 'Quién quiere ser millonario', 'Supervivientes', 'Atrapa un millón'... y estos últimos años, sobre todo, 'First Dates'. El Cupido particular de la pequeña pantalla cuenta con un amplísimo currículum que le han convertido en un referente de Mediaset y que ahora tendrá un programa más en su repertorio.

Sobera presentará 'Mental Masters', el nuevo concurso de la cadena del que poco se sabe por el momento. Por el momento, lo único que ha desvelado el programa es que "exigirá a sus participantes la máxima habilidad física y mental, con nombres tan conocidos como Santiago Segura, Rosa López y otros muchos invitados".

El origen de 'Mental Masters'

Serán un total de seis invitados de renombre que tendrán que poner en práctica seis habilidades: conocimiento, orden, memoria y orientación. Este concurso llega a España importado esde Estados Unidos, donde se emite en Fox con el título 'Mental Samurai'.

Si hay algo que llama la atención sin ningún tipo de duda es el origen de este programa, puesto que estará a cargo de la misma compañía que lleva programas que han sido presentados precisamente por Carlos Sobera: 'First dates', '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y 'En busca del Nirvana'.

¿Cómo funciona este concurso en su país de origen? Tal y como explica el canal de noticias TTV News, "será una competencia innovadora, donde cada uno de los concursantes entrará en una bola gigante que se irá moviendo por el plató. En ese entorno desconocido, los concursantes se enfrentarán a todo tipo de preguntas mientras se ponen a prueba sus capacidades, su audacia, su memoria y su agilidad para responder con la mente y el cuerpo".

El futuro de Sobera

'Mental Masters' se anunció a finales del año pasado como uno de los programas que llenarían la parrilla publicitaria de Telecinco de cara al año 2024 y, por el momento, ya hemos visto algunos de estos formatos: 'La isla de las tentaciones', 'Gran Hermano Dúo', 'Supervivientes'...

No obstante, esto no será el final de Carlos Sobera como presentador de First Dates, pues no ha sido la primera vez que el conductor televisivo se ha puesto al frente de más de un programa.