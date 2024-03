Aratnxa del Sol no es la única a punto de abandonar Supervivientes: el otro nominado que se rinde al agotamiento

Esta edición de Supervivientes ha llegado cargada de emociones fuertes. Las cosas en Honduras están que arden no precisamente en sentido positivo. En escasos días ya han sido dos los concursantes que han tenido que abandonar el programa por cuestiones médicas -Zayra y Carmen Borrego-, aunque parece que las cosas podrían complicarse un poco más durante los siguientes días.

Esta semana, como cualquier otra, un concursante abandonará Supervivientes por elección del público. Es bien sabido que Arantxa del Sol, que esta semana vuelve a formar parte de los nominados, está pasando un momento muy difícil. Y es que tampoco le genera nada de tranquilidad ser objeto constante de nominaciones; en la última expulsión, la asturiana volvió a salirse con la suya, pero escasos minutos después caía de nuevo en el peligro de expulsión de cara a la semana próxima.

Otro de los que parece estar enfrentándose a un momento muy complicado es Pedro Aguado. El concursante, que también participó brevemente en la última edición de Gran Hermano Dúo, parece estar en una situación tan preocupante para sus compañeros de playa Condena que en su mayoría han decidido nominarle.

Rivalidad con del Sol

Momentos antes, el programa hizo una recopilación de algunos de sus momentos más duros, donde incluso reconoció que "esta batalla le estaba ganando a él" entre lágrimas. "He perdido diez años en tres semanas, voy andando como un viejo por la playa y no me gusta verme así. Voy a seguir luchando esta semana, pero estoy jodido":

Ojo porque, por su parte, ha decidido nominar a del Sol: "Nomino a Arantxa. Creo que está limitada para las pruebas de equipo. Necesitamos a gente que lo pueda dar todo por el equipo para ganar recompensas y salir de esa 'Condena' de una vez". Sin embargo, la nominación fue en ambos sentidos: "Mi nominación va para Pedro. No está pasando buenos momentos".