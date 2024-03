Laura Matamoros abandona Supervivientes: "Se nos ha ido de las manos"

Supervivientes está que arde. La nueva edición del reality de supervivencia de Telecinco ha arrancado con conflictos y enfrentamientos y ya han dejado momentos destacables para la audiencia.

En las últimas horas el drama ha saltado por dos frentes distintos. Por un lado, Carmen Borrego ha vuelto a sufrir una crisis de ansiedad en la que ha tenido que intervenir por sorpresa su hermana Terelu Campos. Recordemos que la concursante ha tenido que ser apartada temporalmente del reality por su estado de salud hasta que mentalmente esté preparada.

Por otro lado, las cosas parecen haberse puesto de lo más tensas entre Kiko y Laura Matamoros. El tono de la conversación ha ido escalando hasta provocar el abandono de Laura Matamoros, que ha tenido que retirarse debido a la frustración.

"Soy profesional y estoy aquí sentado a pesar de que me ha llamado así de veces 'hijo de puta'. Voy a hacer la prueba y después espero que se tomen medidas", declaraba Kiko Jiménez. Laura Matamoros no podía dar crédito de lo que estaba escuchando: "Qué falso eres, de verdad. Me quiero ir ya". Matamoros rompió a llorar y trató de quitarse el micrófono, pero la presentadora se lo impidió: "Encima le da la vuelta a la tortulla, es un profesional, te lo he llamado una vez".

La isla en llamas

Además, Kiko Jiménez declaró que había recibido insultos que "no se deberían permitir" fuera de cámaras, una respuesta que provocó el nerviosismo de Laura Matamoros -finalmente salió del plano-. Jiménez, por su parte, elevó el tono de voz y dejó claro que le habían sentado muy mal las palabras de su compañera de reality.

Lorena, también presente, intentó poner el tono de conciliación: "Se nos ha ido, estamos ya que no sabemos lo que decimos". Además, la concursante reveló que sí que había habido una disculpa de por medio por la mañana.

Ante la insistencia de Kiko, Matamoros regresó ante la cámara aplaudiendo a su compañero después de que dejara claro que "no quería volver a tener ninguna conversación con esa señora": "Ya me voy a ir yo, no te preocupes, que sabes perfectamente por qué te lo he llamado". Laura Matamoros siguió elevando su tono, aunque todo terminó con la intervención de Carlos Sobera.