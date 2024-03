Llega el nuevo concursante a Supervivientes para alterar el reality: "Dios, que rico"

Jorge Javier Vázquez ha anunciado durante la gala de este jueves de 'Supervivientes 2024' un auténtico notición. Y es que próximamente sabremos el nombre de un nuevo concursante. "Atención. Entra un nuevo concursante en sustitución de Zayra", apuntaba el presentador. Hay que recordar que la hija de Guti y Arantxa de Benito tuvo que abandonar el programa por prescripción médica. Pues bien, el anuncio no se ha hecho esperar.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. "Anunciaremos el nombre del concursante o la concursante el próximo domingo y se incorporará al concurso el próximo jueves", ha añadido Jorge Javier Vázquez. Es decir, esto se traduce en que durante el 'Supervivientes: Conexión Honduras' de este domingo, Sandra Barneda desvelará quién será el o la concursante que se adentrará en esta gran aventura. Y finalmente, el próximo jueves, se reencontrará definitivamente con sus compañeros y será ya un superviviente más. ¿Quién será?

Zayra dice adiós al porgrama

Zayra Gutiérrez puso fin a su etapa en el reality de Telecinco el pasado domingo. Fue en medio del juego de recompensa que estaban realizando el resto de supervivientes y su tristeza y resignación era máxima: "No puedo continuar, como veréis. Me he hecho una lesión y me tengo que ir". Además, no se fue sin antes decir quién era para ella su ganador del concurso: "Miri, Kike o Carmen".

Lo que no se esperaba la exconcursante de 'Supervivientes' es que tras la despedida, le esperaba un desayuno 'como dios manda'. Esto le ayudó claramente a reponer fuerzas. ‘’Por fin voy a poder comer algo que no sea arroz, pescado, pollo, erizo o lapas. Tengo unas ganas de comer cosas ricas’’, apuntaba. Posteriormente, la concursante pedía permiso para quitarse la venda que tenía en los ojos y, emocionada, exclamaba: ‘’Dios, qué rico’’.

Hoy, en Supervivientes

Tras más de dos semanas de aventura, llega el momento de decir adiós a uno de los supervivientes, que pone rumbo de regreso a España. Paralelamente, el programa anuncia el nombre del nuevo concursante que sustituye a Zayra Gutiérrez, que es recibida en el plató.

Asimismo, a lo largo de la noche, Kiko Jiménez, Laura Matamoros, Lorena Morlote y Rocío Madrid se enfrentan a un juego, cuyo ganador queda fuera de la lista de candidatos definitivos a la expulsión. Los tres restantes van a poder ser votados por la audiencia para decidir quién de ellos debe abandonar definitivamente los Cayos Cochinos. Además, Laura Madrueño dirige un juego entre Playa Olimpo y Playa Condena, cuya recompensa permite al equipo ganador paliar en parte la dureza de la supervivencia.