Kiko Jiménez confirma el rumor en Supervivientes tras la separación: "Una noche a solas con ella

Todos hablan del tonteo que se está produciendo en 'Supervivientes 2014' entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros. La primera en reaccionar fue Maite Galdeano durante la gala de este jueves, pero... ¿qué piensa Sofía Suescun de todo esto? ¿Le molesta la relación que mantienen su novio y Laura?

Sofía Suescun ha hablado y confiesa que no tiene miedo de lo que está viendo: "Miedo no tengo, pero es verdad que yo conozco a Laura y es muy tocona. Pero puede jugarle en contra el que se pase de la raya al ser tan tocona. Mejor que no calienten a la fiera, que aquí estoy yo", confiesa, lo que puede entenderse como un mensaje hacia la participante. Por otro lado, 'Socialité' ha hablado con Cristian Suescun y Maite Galdeano, hermano y madre de Sofía, quienes revelan que a la novia de Kiko no le estaría sentando nada bien que Laura se refiera a su compañero de reality como "mi novio".

El mensaje de Kiko

Playa Limbo llegaba un pergamino que invitaba a confesar qué estarían dispuestos a hacer por su recompensa más preciada. Kiko Jiménez lo tenía clarísimo: haría todo por pasar un día con Sofía Suescun en Playa Limbo.

Kiko Jiménez estaría encantado de compartir la experiencia de 'Supervivientes' con Sofía Suescun, algo que los dos han vivido pero por separado. "Por una noche a solas con Sofía pescando, cenando y disfrutando a solas... Por eso haría lo que fuese", aseguraba. Maite Galdeano se había mostrado prudente durante la gala con Jorge Javier Vázquez, diciendo que probablemente el buen rollo entre Laura y Kiko se debía a las muchas horas que pasan juntos. Pero cuando empezó a ver imágenes, su cara evidenció que tenía sospechas. Mucho más contundente, Jorge Javier transmitió las palabras de Sofía: "Ha dicho que Laura es muy tocona y que no calienten a la fiera", aseguró.

Del zasca al tonteo

Laura Matamoros y Kiko Jiménez siguen demostrando con su convivencia que han hecho de Playa Limbo un auténtico paraíso. Los dos participantes han compartido el entorno con Lorena Morlote, que se ha integrado a la perfección. Pero entre Laura y Kiko hay una complicidad que no ha pasado desapercibida en el plató de 'Supervivientes'.

Los supervivientes han hecho de la pesca su pasatiempo favorito en los Cayos Cochinos. Laura Matamoros intentaba pescar un pez grande mientras Kiko y Lorena cogían cangrejos. Después, Kiko probó suerte en el mar mientras Laura le animaba. "Esto se llama trabajo en equipo. ¡Te dije que me pescaras un pez como novio!", dijo entonces la participante. "No está mal de tamaño, mi novio", añadía. Más tarde, Laura le dio un beso en la mejilla a Kiko. Maite Galdeano veía las imágenes desde el plató de 'Supervivientes' y no daba crédito, ella que había dicho que seguro que Laura "estaría jugueteando". "¡Atención! ¡Inaudito! Maite se ha quedado sin palabras y ha puesto sonrisa de cuando la actriz no gana el Goya", respondía Jorge Javier Vázquez por ella.