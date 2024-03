Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras sus últimas publicaciones: "Mandadle amor"

Los seguidores de Sofía Suescun no ganan para sustos. Hace unos días la influencer se torcía el tobillo y ahora ha vuelto a preocupar a sus fans con los stories que ha subido sobre su nueva enfermedad.

Sofía Suescun se hizo conocida en España por su participación en Gran Hermano 16 junto a su madre. Ambas siempre han presumido de buena relación y de "parecer hermanas" por eso el programa decidió hacerlas concursar con la misión de guardar el secreto de su parentesco. La misión no duró mucho porque su madre, Maite Galdeano, fue de las primeras expulsadas de la edición pese a sus voces y "la papela del camión". Su hija, sin embargo, consiguió ganar una edición que dio otros rostros conocidos del universo Telecinco como Suso Álvarez o Marta Peñate.

Tras su victoria en Gran Hermano, la influencer se hizo muy famosa. Con el tiempo empezaría a salir con Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, con quien mantiene su relación. La popularidad de la familia Suescun siguió subiendo. Su hermano y su madre participaron en algunos realities menores y estuvieron años paseándose (y peleándose) por los platós de Telecinco.

En 2018, Sofía Suescun participó en Supervivientes y consiguió ganar en la final al asturiano Logan Sampedro. La relación de la influencer con la cadena siguió bien un tiempo (llegó a presentar algún programa de resúmene de Supervivientes) hasta que fue totalmente vetada en Telecinco. Una decisión que la obligó a volcarse en su faceta de influencer.

Uno de los stories de Sofía Suescun. / Instagram

Sofía es muy amiga de mostrar su vida en redes, por eso no es extraño que haya contado a todos sus seguidores que está enferma. Según cuenta ella misma en sus stories, lleva dos días vomitando por culpa de un virus estomacal. Para demostrarlo, no ha parado de subir fotos en las que se le ve con mala cara o vídeos en los que explica como se encuentra. "Por favor mandadme buenas energías. Acabo de vomitar toda la comida. Esta mañana tenía bastantes escalofríos, pero no le he dado importancia. Mi madre y mi hermano han comido lo mismo que yo y están perfectos", ha escrito en sus redes.

Su madre también ha subido algún storie a la cuenta de Sofía para pedir que sus seguidores apoyasen a su hija en estos momentos: "No ha vuelto a vomitar, mandadle Amor".

Finalmente, Sofía ha explicado que se encuentra algo mejor. "He pasado una noche regulinchi. Volví a tomar otro paracetamol y bien. Hoy estaré todo el día con suero", ha explicado para tranquilizar a sus seguidores.