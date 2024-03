Sofía Suescun da un aviso sobre las muestras de cariño entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros: "Aquí estoy yo".

Kiko Jiménez continúa con muy buen pie en Supervivientes gracias en buena parte a la gran relación que mantiene con Laura Matamoros. Ambos fueron los últimos en aterrizar y lo hicieron en playa Limbo, apartados del resto de concursantes. Posteriormente, se les ha unido Lorena Morlote y Rocío Madrid, pero en los pocos días que estuvieron sobreviviendo juntos han conseguido crear una muy buena amistad.

Está siendo tal la complicidad que algunos espectadores están empezando a ver algo más que amistad entre ellos. Aunque no hay nada asegurado por ninguna de las dos partes y se conoce que Kiko Jiménez está saliendo con Sofía Suescun, nadie descarta nada. Precisamente, Sofía se ha pronunciado sobre este hecho, quitándole hierro al asunto, pero dejando clara su postura.

"Miedo no tengo, pero es verdad que yo conozco a Laura y es muy tocona. Pero puede jugarle en contra el que se pase de la raya al ser tan tocona. Mejor que no calienten a la fiera que aquí estoy yo", ha comentado la navarra de la que se sabe que tiene un gran carácter. Una frase muy reveladora y que deja clara la confianza plena que tiene en su pareja, observando que el peligro puede venir desde la parte de Laura.

La relación a distancia entre Kiko y Sofía

La bonita relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez se ha hecho mucho más fuerte desde que Kiko se aventuró a participar de nuevo en 'Supervivientes'. La pareja se ha echado muchísimo de menos y ambos se han mandado mensajes a través de algunos vídeos.

Sofía se ha dado cuenta de que su novio Kiko Jiménez lo está pasando muy mal en los Cayos Cochinos y ha querido pronunciarse a través de una historia de Instagram. La hija de Maite Galdeano ha reaccionado y ha subido un bonito mensaje al ver un vídeo en el que Kiko Jiménez ha explicado entre lágrimas que echa muchísimo de menos a Sofía y que se ha visto abandonado.

"¿Qué hago Súper? Ojalá poder abrazarte”, ha comentado Sofía viendo a su novio hundido en la isla. Tras esto, la influencer ha colgado otra historia con el enlace del vídeo y ha puesto un emoticono de tristeza.

En las últimas horas, los supervivientes han recibido un pergamino con una pregunta del dios Poseidón. "¿Qué es lo que más echas de menos en tu día a día desde que estás en Honduras?". Los supervivientes se han acordado de sus hijos, de la comida, de sus mascotas y de las comodidades.

En el caso de Kiko, él ha confirmado lo que se sospechaba y se ha acordado de su novia Sofía: "Me he visto aquí tan abandonado, me cuesta muchísimo", ha comentado Kiko con el pergamino en la mano. "Se me está haciendo muy cuesta arriba porque estábamos acostumbrados a estar siempre juntos", ha aclarado el novio de Sofía en el vídeo.