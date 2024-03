Terelu Campos reacciona tras el adiós de Constanzaia: "Te quieren mucho y luego se dan la vuelta"

Hace unos días nos enterábamos de que Pietro Costanzia, hijo de Carlo Costanzia di Costigliole -exmarido de Mar Flores- y hermano de Carlo Costanzia Flores, había sido detenido en Turín, Italia, por un intento de asesinato tras presuntamente intentar acabar con la vida de un chico a hachazos el pasado lunes.

Una noticia que ha tenido una gran repercusión mediática ya que vuelve a situar en la actualidad a Carlo, quien sigue disfrutando de su relación sentimental con Alejandra Rubio.

En este contexto, nos falta conocer qué opinar Terelu de esta detención y hoy hemos tenido ocasión de preguntarla y ha reaccionado con un silencio abrumador y semblante serio.

La colaboradora de televisión ha evitado comentar qué le parece que Alessandro Lequio le haya mandado un mensaje a su hija diciéndole que todos en esa casa tienen el mismo pijama, avisándole de alguna manera de la persona con la que comparte su vida.

Dispuesta a disfrutar de la Semana Santa en málaga, Terelu sí que asentía con la cabeza cuando le preguntamos si tiene ganas de ver las procesiones y disfrutar de su gente como ha hecho todos estos años.

"Al principio te quieren mucho y luego se dan la vuelta"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, se ha sentado una vez más en el plató de 'Así es la vida'. Además de abordar diferentes aspectos de su vida personal, la joven no ha dudado en comentar la futura participación de su tía, Carmen Borrego, en 'Supervivientes 2024'.

Según Alejandra, Carmen no tendrá problemas para convivir en la isla y se llevará bien con todos, aunque reconoce que tiene un carácter de "mecha corta". Asimismo, destaca que su tía no es rencorosa y tiene una actitud cuidadora hacia los demás, preocupándose por su bienestar. Respecto a los miedos a los que tendrá que afrontarse, su sobrina revela entre risas que su familia en general tiende a tener temores.

En cuanto a su relación con Carlo Costanzia, Alejandra ha evitado dar detalles sobre una posible presentación oficial, señalando que sí que han estado acompañados de más personas en los últimos días, por lo que no ocultan su relación.

La expulsión de Terelu

Tras siete programas y con solo seis concursantes -entre ellos Ana Boyer, Rocío Carrasco o Alba Carrillo- todavía en la lucha por coronarse como el mejor repostero entre nuestras celebrities, 'Bake off: Famosos al horno' ha dicho adiós a uno de sus pesos pesados y a uno de sus concursantes más queridos, Terelu Campos.

Con la temática de los viajes para que los candidatos a hacerse con el delantal azul se luciesen y preparasen su mejor versión de una tarta Charlotte -realizada con bizcocho y frutas y cubierta de soletillas- o de los deliciosos cannolis italianos, la hija de María Teresa Campos no fue capaz de superar a sus rivales, midiéndose a la expulsión frente a Patxi Salinas.

Y, a pesar de lucir un jersey que perteneción a su madre buscando que le diese "suerte" -"Y sino será porque ella me ha dicho 'ha llegado tu momento hija'" confesaba emocionada- lo cierto es que el jurado no ha tenido 'piedad'. Y valorando la continuidad y la presentación de los postres, decidían que fuese Terelu la que dijese adiós a 'Bake off'.