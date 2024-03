Adiós a Maestros de la costura: "No continúa"

Una de las concursantes que más queridas por Lorenzo Caprile dice adiós a Maestros de la costura. Al inicio de la sexta edición de Maestros de la Costura, Mima y Caprile tuvieron sus rifirrafes. Sin embargo, conforme han ido pasando las semanas, han forjado una amistad que se quedará para siempre en el recuerdo de los seguidores del talent de costura. Mima se despidió del taller de Maestros de la Costura al no conseguir completar su réplica de un look de Madonna.

La noche comenzó con el reto de confeccionar un vestido de alta costura con volantes con un presupuesto de tan solo 50 euros. Lorenzo Caprile, por supuesto, se animó a participar en el desafío, aunque se pasó de presupuesto y ello le conllevó una penalización. Lo mismo le ocurrió a Almudena, que realizó la prueba con 10 minutos de tiempo menos. A pesar de la limitación temporal, Caprile logró coser un vestidazo de crepe rojo que Raquel Sánchez Silva no pudo evitar ponerse.

La prueba por equipos se desarrolló en los talleres de Pedro del Hierro, donde los aprendices debían confeccionar una réplica de un vestido de palabra de honor de la firma. Como mejor de la prueba anterior, Ana se enfrentó a la temida doble jefatura de taller, una tarea que desempeñó con calma, orden y maestría. Mientras que el equipo formado por Ángel, Yichan y Erik consiguió presentar una creación muy decente, el otro equipo no llegó apenas a confeccionar el cuerpo del vestido. Asistimos a un pequeño cruce de reproches entre Cristian y Mima, ambos mandiles negros en la prueba de expulsión.

María González Falcó

Al regresar al taller, los mandiles negros eran tan solo tres: Almudena, Mima y Cristian. El reto, en esta prueba, pasaba por replicar tres looks icónicos de Madonna. Visitó el taller Bibiana Fernández y el estilisma Miguel Cervera, que ha trabajado en varias ocasiones junto a la artista. En este reto, brilló especialmente Almudena, que logró replicar a la perfección el icónico mono de cristales que Madonna lució en The Celebration World Tour. Mima, en cambio, no consiguió acabar correctamente el body de su outfit y, por este motivo, se despidió del taller de Maestros de la Costura. El veredicto final fue el siguiente: “El aprendiz que no continúa en el taller es Mima”.