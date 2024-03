Críticas a Supervivientes por parte de una concursante: "Me sentí completamente aislada"

La primera expulsada de Supervivientes por la decisión del público ha sido Rocío Madrid. La presentadora ha seguido los pasos de Zayra Gutiérrez, que tuvo que abandonar por complicaciones leves de salud, y ha dejado Honduras después de tres semanas de concurso. A su salida, se le vio muy aliviada por dejar el programa, ya que ha sufrido bastante tanto física como psicológicamente.

¿Pero qué es lo que tanto desgastó a Rocío Madrid? Aunque las condiciones físicas, de alimentación, sueño e incomodidad son importantes en Supervivientes, muchos que han pasado por el programa coinciden en que es la convivencia lo que más puede llegar a desgastar.

Y es seguramente lo que le ha ocurrido a Rocío Madrid. Entre los momentos tensos que vivió está el encontronazo, más que duro, con Aurah Ruiz, en un momento en el que la influencer y esposa del futbolista Jesé Rodríguez se enfrentó a sus compañeros, que le echaron en cara su poca colaboración en las tareas.

Es el momento en el que Rocío Madrid, primera expulsada de Supervivientes, reveló lo que piensa sobre Aurah Ruiz, algo en lo que a buen seguro coinciden con ella otros concursantes de Supervivientes, visto lo visto. "Se siente intocable porque está por encima de todo", le contaba Rocío al resto de compañeros, muy caliente, hablando sobre Aurah, a la que llegó a soltarle: "Eres una vergüenza".

Las críticas de Rocío Madrid

Las declaraciones de Rocío Madrid no se han quedado ahí, en enfrentarse a su excompañera, también ha dejado varios recados al formato y al programa. La presentadora se ha visto atacada desde un primer momento y cree que ha habido una conspiración contra ella para ser la primera en abandonar el programa.

"Desde el principio, todos estaban en mi contra. Me sentí completamente aislada y sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando descubrí que habían hecho un pacto para nominarme en cada oportunidad que tuvieran", confiesa Rocío, dejando claro todas las artimañas y alianzas que se producen detrás de las cámaras y que los espectadores no alcanzan a conocer.

Estas acusaciones ponen de manifiesto uno de los principales problemas que tiene el programa. Desde Supervivientes no han tardo en contestar a las palabras de la exconcursantes. En el comunicado que han hecho público, ha apelado a que siempre velan por el cumplimiento de la normativa y que la competición sea lo más limpia posible. También aseguran que investigarán los hechos que ha comentado Rocío Madrid para conocer el alcance de las acusaciones.