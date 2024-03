La humillante sorpresa que se ha llevado Marieta antes de desembarcar en Supervivientes: "Una buena cornamenta"

"Una buena cornamenta". Marieta, la nueva concursante de Supervivientes, se ha llevado una sorpresa un tanto humillante antes de iniciar su nueva aventura. La que fuera protagonista con todas las letras (y en mayúsculas) de la última edición de La Isla de las Tentaciones no lo ha pasado demasiado bien en el momento televisivo que ha protagonizado antes de que se produzca su llegada a las playas hondureñas de Supervivientes. Telecinco se ha encargado de calentar pertinentemente su aterrizaje en los cayos Cochinos, donde se desarrolla el reality más duro y uno de los más populares de Mediaset.

¿Pero en qué contexto se ha producido ese instante poco cómodo para Marieta? Las imágenes fueron emitidas ayer en el Debate de las Tentaciones que ella misma protagonizó junto a Álex, el novio con el que entró (pero no salió) en la Isla de las Tentaciones. Y precisamente fue Álex el encargado de restregarle ante los ojos de la presentadora Sandra Barneda la humillante sorpresa que le tenían preparada.

En el Debate de las Tentaciones, Marieta se enfrentó a hombres que se han cruzado en su camino en los últimos meses, desde el rodaje en República Dominicana de La Isla de las Tentaciones hasta ahora. Y no han sido pocos.

Recapitulando: en apenas unos meses, Marieta estuvo con Álex, le fue infiel con Sergio (un tentador) en La Isla de las Tentaciones, quiso volver con Álex al final del programa, mantuvo encuentros amorosos con Miguel (otro tentador) en los meses posteriores, quiso de nuevo regresar con Álex, y aseguró posteriormente estar iniciando una relación con otro hombre que le entusiasmaba y del que no ha trascendido el nombre.

Un historial largo e intenso. Casi nada. Así no es de extrañar que haya augurios de amoríos respecto a su inminente entrada en Supervivientes. "Son infieles y siempre lo serán", ha comentado, con rotundidad, un telespectador en las redes.

Lo que le restregaron a Marieta en el Debate de las Tentaciones

Pero no solo se tuvo que enfrentar Marieta, antes de su llegada a Supervivientes, a la pública exposición de sus liosos líos (valga la redundancia) amorosos. También a los reproches de Álex, su exnovio, al que le fue infiel al poco tiempo de aterrizar en La Isla de las Tentaciones.

Álex no quiso desaprovechar la oportunidad y dejó claro en el debate que está saliendo, de nuevo, con Gabriela, archienemiga de Marieta. Gabriela fue la tentadora con la que Álex se lanzó a un apasionado romance en La Isla de las Tentaciones una vez supo que Marieta le había sido infiel con Sergio.

Gabriela le plantó un beso a Álex delante de Marieta para que no hubiera duda de que meses después del programa están juntos. Pero la cosa no se quedó ahí, y llegó la desagradable sorpresa para la nueva concursante de Supervivientes. Gabriela mostró un nuevo tatuaje en el dorso de la mano. Álex lo explicó poco menos que entusiasmado: "Es una buena cornamenta, con las coordenadas de la villa (de la Isla de las Tentaciones), para que no se me olvide nunca".

Con el tatuaje de los cuernos, exhibido ante la más que seria mirada de Marieta, Álex y Gabriela quisieron recordarle a la inminente concursante de Supervivientes que fue ella la que le fue infiel a él y rompió la relación. Y que fruto de esa ruptura llegó el tórrido romance entre su querido Álex y su archienemiga Gabriela. Casi nada.