La verdadera profesión de Marieta, la nueva concursante de Supervivientes: a esto se dedica fuera de la televisión

Rocío Madrid se ha convertido en la primera expulsada por el público, la segunda del programa después de que lo hiciese antes Zayra Gutiérrez por unas complicaciones de salud. La presentadora se mostró aliviada de abandonar el programa tras unos días complicados. La decisión del público se tenía que tomar entre Rocío Madrid, Lorena Morlote, Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

Finalmente, después de tres semanas de aventura en Honduras, el público votó para que Rocío abandonase Supervivientes. De esta forma, son dos las participantes que han abandonado Honduras, una por decisión médica y otra por decisión del público. Dos bajas que el programa ha decidido paliar con una nueva participante. Ante la repentina ausencia de Zayra Gutiérrez, la productora se ha movido rápido para convencer a Marieta, de la última edición de la Isla de las Tentaciones, para que sea nueva participante en Supervivientes.

La joven de Elche ha sido una de las figuras más polémicas de la última edición, tanto que su reencuentro con él que era su pareja antes de entrar en el programa, se va a emitir por separado al del resto de los concursantes. La elección ha pillado por sorpresa a los espectadores de Supervivientes, que están deseosos de conocer cómo se va a desenvolver la alicantina en Honduras.

La profesión de Marieta fuera de la televisión

Al ser uno de los últimos rostros televisivos en hacerse conocida, muchos de los espectadores, tanto de La isla de las Tentaciones como de Supervivientes se han preguntado a qué se dedicaba Marieta antes de saltar a la fama. La alicantina apenas tiene información en sus redes sociales sobre su anterior trabajo, pero ha sido ella misma la que ha decidido grabar un video compartiendo este tipo de información.

Marieta confesó que no había estudiado una carrera por miedo a que no le gustase, es por eso que probó con otra cosa. "Lo que yo estudié fue auxiliar de enfermería cuando tenía 17 años porque yo quería ser enfermera, pero no quería meterme en la carrera hasta que no viese de qué iba el rollo por si luego no me gustaba. Entonces, hice auxiliar de enfermería, me metí a trabajar en un hospital en urgencias, UCI, paritorio, planta… pero sobre todo en urgencias", confiesa.

También quiso desvelar otro secreto y es que su verdadero nombre no es Marieta, en su documento de identidad, como explica ella, está escrito otro nombre. "Realmente en mi DNI no pone Marieta, en mi DNI pone María del Carmen. Y es que mi madre, mis abuelas y yo nos llamamos Carmen, lo que pasa es mi madre y yo, al tener el María, a mí me han llamado en la calle Marieta porque teníamos una cafetería y nos conocían así para distinguirnos, pero en mi casa, mis padres, mi familia y mis amigos me llaman María".