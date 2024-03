Sospechas sobre La Isla de las Tentaciones por un embarazo: de tirarse los trastos en el reality a ser padres meses después

Hace ya semanas que terminó la emisión de la última edición de La Isla de las Tentaciones, pero el programa sigue siendo dando de qué hablar tras acontecimientos posteriores que afectan a algunos de sus concursantes más populares. Es el caso de Borja y Ana.

Borja y Ana son ahora una pareja muy feliz. Así se vio justo después de la emisión del programa, cuando saltó la sorpresa de que ella estaba embarazada... Y de varios meses (cerca de ocho), algo que se supo cuando unos ocho meses antes habían estado grabando el programa en República Dominicana.

Lo cierto es que la pareja valenciana jugó todo un papelón en el reality de Telecinco. Se pusieron a prueba y se tiraron los trastos a la cabeza en no pocas ocasiones, viviendo reproches mutuos y continuos e incluso llegando a poner en cuestión la viabilidad de su relación.

Borja no tuvo mucho reparo en aproximarse a varias tentadoras, llegando al contacto físico y metiéndose con alguna de ellas en el jacuzzi. Sus juegos y toqueteos, sin llegar a más, no le gustaron mucho durante el desarrollo del programa a Ana, que, por su parte, no cayó tanto en los juegos físicos, pero mostró una conexión especial con el tentador Napoli y sus encantos italianos.

Esta doble situación hizo que la relación estuviese a punto de saltar por los aires durante La Isla de las Tentaciones. O al menos así se escenificó en varias hogueras e imágenes del programa. Ana no soportaba ver a Borja jugando con fuego con sus tentadoras, y lo acusó de inmaduro llegando a hablar de un posible final a la relación. Borja acabó reprochando a su pareja su profunda conexión con Napoli y temiendo que acabase cayendo en la tentación por despecho ante las imágenes de sus juegos calientes con las chicas tentadoras.

Finalmente, se fueron juntos del reality y fue, al término de su emisión, cuando se descubrió que Ana estaba embarazada de más de siete meses. Lo anunció ocho meses después de que ambos pasasen por República Dominicana para grabar el programa y con esas supuestas crisis de pareja vividas tras las tentaciones a las que se enfrentaron.

Ahora, la pareja valenciana ya ha tenido a su bebé, Luca, y el programa de Telecinco, Socialité, emitió imágenes de los papás con su retoño disfrutando de Las Fallas en Valencia.

Sospechas y especulaciones en torno a La Isla de las Tentaciones

La cuestión es que este repentino y abrupto paso de tirarse los trastos y poner en peligro su relación en La Isla de las Tentaciones a un embarazo y feliz parto ha levantado suspicacias, polémica y especulaciones en torno al programa y lo sucedido.

"Estaba todo tan pactado...", han resaltado en las redes algunos telespectadores de Telecinco. Las preguntas que se hacen los seguidores son varias, pero sobre todo una: ¿si tan en crisis estuvieron durante el programa, cómo es posible un embarazo que se produjo poco menos que a la par de su grabación? Esta situación alimenta la teoría de quienes creen que La Isla de las Tentaciones tiene mucho más de guion que de improvisación y realidad.

Pero las especulaciones han ido más allá, y hay quien le ha espetado a Borja, a través de las redes sociales, que el bebé se parece a Napoli, el tentador al que más se aproximó Ana durante su estancia en La Isla de las Tentaciones. El famoso concursante se lo tomó con humor, mientras otros seguidores atacaron al autor de ese comentario. Sin duda, se trataría de una teoría rocambolesca, toda vez que el programa no mostró nada que indicase que Ana y Napoli pasaron de una estrecha relación de confianza. Pero el caso es que el escaso margen de plazo transcurrido entre la grabación del reality show de Telecinco y el embarazo y parto de Ana da pie a todo tipo de especulaciones y críticas.