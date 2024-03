Makoke, de Supervivientes a concursar en La isla de las tentaciones: "Por mucho que confíe en mi novio"

El primer debate de 'Supervivientes' empezó muy fuerte, con una Laura Matamoros tirándose del helicóptero al grito de "Makoke a la calle", grito que hubiera pasado desapercibido si no hubiera añadido antes las palabras de "se lo voy a dedicar a una persona que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto". Todo hubiera quedado como una anécdota graciosa, por la viralidad de ´Makoke a la calle’, pero claro, añadió lo anterior, lo que denota que el comentario no fue con muy buenas intenciones.

Sandra Barneda le preguntó a Makoke qué le parecían esas palabras, su reacción: echarse a llorar. Muchas veces me cuesta empatizar con Makoke porque no la veo clara, demasiado políticamente correcta para mí. Obviamente no puedo pretender que todo el mundo sea como yo, pero al ser televisión entiendo que hay que mostrar al espectador sinceridad y expresar lo que uno siente. Pero, por lo que entendí después de vivir el programa en primera persona: Makoke lo hace por su hija Ana.

"Ahora os voy a contar la realidad: se quedó en shock, no se esperaba en ningún momento esas palabras de Laura Matamoros, es más se pasó bastante tiempo después del comentario con el teléfono en mano, supongo que hablando de lo sucedido con sus seres allegados, y no me extrañaría que con la persona que tienen en común: su hija", cuenta Marta Peñate. "Alejandra Rubio no paraba de apoyarla, seguramente fue la que más lo hizo y, por lo que me contó Alejandra, ella se ha ‘criado’ con Ana Matamoros, por lo que entiendo que empatiza bastante con Makoke. Makoke no se esperaba ese comentario porque creía que Laura sería lo suficientemente sensata como para saber que lo que dijo haría más daño a la persona que tienen en común que a ella misma", explica

Makoke y su participación en La isla de las tentaciones

Makoke no se ha ido a la calle, ha acudido al plató de ‘For Fans’ para responder a todas las preguntas de Maestro Joao y Carmen Alcayde y ha dejado grandes momentos en el programa que se emite en Mitele PLUS.

Un espacio en el que se ha sincerado por completo ante una pregunta del presentador. ¿Iría la ex de Tony Spina a ‘La isla de las tentaciones’? Ella, sin dudarlo ni un solo momento, ha dado una respuesta muy clara y directa.

“No, ni de coña”, decía, antes de aclarar que el hombre con el que mantiene una relación en la actualidad “está buenísimo y es guapísimo”. Era entonces cuando Carmen Alcayde le preguntaba si acudiría al programa si hicieran una edición VIP.

“No me iría ni harta de whiskey. Me muero. Son gente muy valiente porque yo, por mucho que confíe en mi novio, que confío muchísimo, pero verlo muy cerca de una mujer… yo me muero. Lo mío es mío”, apuntaba Makoke en ‘For Fans’.

