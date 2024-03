La Isla de las Tentaciones confirma el embarazo de una de sus concursantes: "Se nos fue de las manos"

La Isla de las Tentaciones ha finalizado su séptima edición con el famoso reencuentro entre tentadores y tentados. Si por algo ha destacado este año, es por el número de abandonos que ha sufrido entre sus participantes. La marcha de Alba Casillas y Rober en el primer programa sirvió de aviso para lo que vendría posteriormente. Era la primera vez que ocurría que una pareja abandonase el programa antes incluso de llegar a la primera hoguera.

En el reencuentro, no hubo reencuentro, ya que cada uno declaró por separado. Alba acudió al programa a dar sus explicaciones sobre el abandono exprés en menos de 48 horas. La pareja pudo con la presión del programa y decidió abandonar para continuar su vida juntos. La relación duró tres meses más hasta que lo dejaron, según Alba, por una infidelidad, algo que no existe en la versión de Rober.

Sin embargo, no serían los únicos en dejar el programa. Andrea Bueno estaba llamada a ser una de las figuras más importantes de esta edición. Su carácter explosivo sumado a que no se callaba nada prometía mucho juego en la villa de las chicas. Sin embargo, su virtud para el espectáculo acabó siendo lo que le condenaría y le llevaría a abandonar el programa. Los celos pudieron con ella a los pocos días y, siguiendo los pasos de Alba Casillas y Rober, abandonó el programa en solitario, pero obligando a su pareja Álvaro a hacer lo mismo. Fuera del programa continúan teniendo relación, pero no como pareja.

La sorpresa del reencuentro lo dio una de las parejas que entraron y salieron juntos del programa Ana y Borja se volvieron a ver las caras con Sandra Barneda, que no pudo ocultar su sorpresa al ver el cambio físico de Ana, ya no eran dos, sino tres, ya que estaban esperando a un hijo.

El bebé de la Isla de las Tentaciones

Ocho meses después de dejar las villas, los concursantes volvieron a reunirse para contar como estaba siendo su vida después del programa. El mayor cambio lo protagonizaron Ana y Borja que entraron en el reality con muchas dudas y salieron más reforzados que nunca. Tanto que han sellado su amor con un hijo. "Pero ¿y eso? No es fake, ¿no?", preguntaba con sorpresa Sandra Barneda. "Sorpresa", respondió Ana, enseñando su barriga.

El estupor de la presentadora era generado ya no tanto por la noticia, en sí sorprendente, sino por el estado avanzado del embarazo, al que no le quedan muchos meses por delante. "De siete meses y medio. Yo creo que fue el día siguiente de salir de allí o esa misma noche", confesó Ana. Junto a la pareja también acudió uno de los tentadores, Napoli, que fue con el que más feeling tuvo Ana durante el programa.

"Se nos empezó a ir de las manos más de lo que pensaba. Con los juegos se me fue bastante y ella me decepcionó un poco al ver que se dejaba llevar así con Napoli", fue la reflexión de Borja al ver alguna de las imágenes del programa. La nota cómica la dejó la cuestión del nombre del bebé, el cual había escogido Borja y que era de origen italiano. "Nombre italiano, ¿un homenaje a Napoli?", bromeo Sandra.