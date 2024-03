El final de La Isla de las Tentaciones: la tensa relación entre dos concursantes al acabar el programa

La Isla de las Tentaciones ha superado el ecuador de esta edición, una de las más movidas desde que se empezó a emitir el programa. Si por algo ha destacado este año, es por el número de abandonos que ha sufrido entre sus participantes. La marcha de Alba Casillas y Rober en el primer programa sirvió de aviso para lo que vendría posteriormente. Era la primera vez que ocurría que una pareja abandonase el programa antes incluso de llegar a la primera hoguera.

Sin embargo, no serían los únicos. Andrea Bueno estaba llamada a ser una de las figuras más importantes de esta edición. Su carácter explosivo sumado a que no se callaba nada prometía mucho juego en la villa de las chicas. Sin embargo, su virtud para el espectáculo acabó siendo lo que le condenaría y le llevaría a abandonar el programa. Los celos pudieron con ella a los pocos días y, siguiendo los pasos de Alba Casillas y Rober, abandonó el programa en solitario, pero obligando a su pareja Álvaro a hacer lo mismo.

En sus lugares entraron Mariona y Álex, dos nuevos concursantes. Pero como casi todo aspecto de la vida, no hay dos sin tres, y hace pocos días una tercera pareja abandonó el concurso. Se trataba de Niko y Ruth que, ante las imágenes y los hechos que habían ocurrido en las dos villas, tuvieron una hoguera de confrontación. Después de decirse las cosas a la cara y de forma directa, decidieron abandonar el programa, pero en este caso juntos.

La pareja de Marieta y Álex, también han protagonizado un momento que pasará a la historia del programa. En la primera edición fue Christofer el que echó a correr por la playa para reencontrarse con Fani, su pareja, sin éxito. En esta ocasión, Marieta fue la que, sin pensárselo, huyó en dirección a la villa de los chicos llegando a entrar en la casa. Ante la sorpresa de los residentes, la concursante fue parada antes de que siguiese con su huida.

Lo que no sabía Marieta es que, mientras ella luchaba por ver a su novio para que le diese explicaciones, Álex se encontraba en la habitación con una tentadora disfrutando de un momento íntimo. Marieta regresó a su villa en estado de shock, donde fue recibida por sus compañeras y los tentadores, entre los que se encontraba Sergio, su favorito.

Enfado en Villa Montaña

Marieta ha tenido el apoyo de Sergio durante la mayor parte del programa. El tentador se hizo conocido en redes por sus referencias al tractor y su relación con Lola Índigo. Ambos mantenían una relación muy cercana y que parecía que podía desembocar en algo más. Sin embargo, de un día para otro todo se torció. Por un lado, Sergio empezó a plantearse su futuro fuera de la villa y si sería junto a Marieta. Por el otro, la concursante seguía teniendo a su pareja en su mente.

Ante estas dudas, todo estalló de repente. "Estás muy perdida", fue la opinión de Sergio después de conocer la huida de Marieta para reencontrarse con Álex. "Tengo que pensar, pero lo que tengo claro es que he tenido una conexión real con Sergio y a lo mejor no estaba enamorada", reflexionaba la concursante, ante las dudas que rondaban en su cabeza sobre su futuro amoroso.

"Te he dicho veinte veces que te vayas sola, te lo he hecho ver así, desde el día uno yo no te he prometido nada", le comentaba de forma sincera Sergio, unas palabras que no gustaron nada a Marieta. "Esto es lo que no me gusta de él, tiene que dejar claro que no quería irse conmigo. Te estoy hablando de mí y nunca he dicho que no me iría contigo", respondió de forma rotunda.

Desatada la tormenta, se empezaron a lanzar reproches, con Sergio diciendo que no le apetecía tener una cita final con ella. "Eres un interesado de mierda, ridículo. Personaje, reventado", fue la respuesta de Marieta después de hablar con una compañera. La ruptura era total. "No sabes hablar, no tienes modales, te va a ir muy mal en la vida. Desde el primer día te he dicho las verdades, si te viene todo grande no lo pagues", finalizó diciendo Sergio.

La despedida de Marieta

Ante esta situación de tensión que se vivía en Villa Montaña, Sandra Barneda hizo acto de presencia para decidir cómo solucionar esta situación. La opción que planteaba la presentadora era la de organizar una hoguera entre concursante y tentador, algo único en el programa. Sin embargo, Marieta tenía otros planes en su cabeza, algo más radical.

"Para mí Sergio me ha fallado, me he sentido un poco utilizada, no llegamos a un entendimiento y no estoy cómoda con él aquí. No quiere seguir conociéndome, creo que me ha vendido la moto y yo la he comprado. No le quiero aquí, me hace incómoda mi estancia aquí", explicó Marieta, dando a entender que pedía la expulsión de Sergio. Al tratarse de un tentador, Sandra le comentó que esa decisión tenía que ser tomada por todas y llamó al resto de chicas.

Las concursantes dieron su apoyo a Marieta y confirmaron la expulsión del tentador. "No me entiendo con ella, no me gustan ciertas actitudes y me he cansado, no me apetece seguir conociéndola", fueron sus últimas palabras. "Esto no lo ha dicho así delante de mí, delante de los chicos se ha puesto a decir que no me quería conocer más, son comentarios que no proceden", respondió Marieta sin miramientos.

Finalmente, Sandra Barneda ratificó la decisión: "Las chicas habían decidido que su experiencia en La Isla de las Tentaciones ha terminado", señaló la presentadora. Sergio tuvo tiempo para una última reflexión sobre el motivo de su expulsión. "Es lo mejor que me ha podido pasar porque no tenía ganas de seguir conociéndola".