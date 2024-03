Peligra la participación de Aurah Ruiz en Supervivientes: "No puedo matar a ningún ser vivo"

Una de las mayores sorpresas de la nueva edición de Supervivientes es la participación de Aurah Ruiz. La canaria ha pasado unos años alejada de la televisión y centrada en su pareja e hijo. Precisamente, ha sido su novio, el jugador Jesé Rodríguez, uno de los primeros en mostrar su alegría y darle la enhorabuena de cara al público. La exconcursante de Gran Hermano VIP vivirá en primera persona la experiencia del reality más intenso de la televisión.

Supervivientes supone todo un reto para aquellos que se atreven a vivirlo. El concurso que transcurre en una paradisiaca isla de Honduras, pone a prueba a 17 participantes para conocer quién es el último en abandonar la isla. Además de Aurah, también participan: Pedro García-Aguado, Carmen Borrego, Rocio Madrid, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Kike Calleja, Lorena Morlote, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Rubén Torres, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren, Miri Pérez-Cabrero y Mario González.

Una lista muy variada y en la que habrá que ver cómo encaja la canaria, que ya ha dejado claro cuáles serán sus mayores problemas. Y es que el calor y la convivencia son solo una parte más dentro de los muchos inconvenientes que tiene estar viviendo en la isla. El agua, alimentos, insectos... Una sucesión de posibles problemas que Aurah ya ha previsto.

El problema de Aurah Ruiz con la comida en Supervivientes

Aurah Ruiz ha sido muy tajante acerca de cuál va a ser su mayor problema en Supervivientes. La canaria confesó su mayor problema y uno de los inconvenientes que va a tener en la isla. "No puedo matar a ningún ser vivo, lo que más asco me dan son las cucarachas", aseguró Aurah, asumiendo que va a tener un gran problema cuando le toque enfrentarse al momento de conseguir comida.

Dentro de su preparación, ha mantenido durante las últimas semanas una formación a base de gimnasio y atención psicológica, ya que, para ella es tan esencial mantener en forma el cuerpo y la mente. Otro de los grandes retos que va a tener Aurah va a ser el de estar alejada de su hijo Nyan. Uno de los motivos por los que apenas se le ha visto en estos últimos años es por la dedicación que ha dado a su hijo.

"Me voy a llevar uno de los peluches", confirmó la canaria, que quiere tener a su hijo presente durante todo el concurso para que le dé la mayor fuera posible. Acerca de cómo se ve para afrontar el concurso, tiene dos cosas claras. La primera es que es una gran persona con la que vivir. "Soy muy buena persona para convivir conmigo". La segunda, es que lo va a dar todo por la victoria. "Soy una persona competitiva, no me gusta perder".