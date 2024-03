Arantxa del Sol, a punto de abandonar Supervivientes: sus compañeros la abandonan y pasa la noche sola

Es bien sabido que 'Supervivientes' es una prueba de valor para los concursantes que deciden aceptar el reto. A pesar de que todos ellos acuden con cierta preparación, lo cierto es que a la hora de llegar a Honduras las cosas son muy diferentes y la cabeza puede jugar una muy mala pasada. En esta edición esto no iba a ser menos.

Arantxa del Sol, aceptó la invitación, aunque parece no estar pasándolo nada bien. La concursante de origen asturiano se ha roto durante las últimas horas y confirma estar viviendo un momento muy dificil. Del Sol se ha derrumbado al hablar con Blanca Manchón y Kike calleja y le ha confesado a la primera que está al límite.

Y es que ambas concursantes se encuentran en playas diferentes y a Blanca le ha extrañado cuando Arantxa del Sol le ha confesado que está pasando la noche sola: "Todos se han ido para allá a dormir y yo allí no puedo, me abrasaron los mosquitos...".

Al borde de abandono

Sin embargo, la cosa no queda ahí. Al parecer, la asturiana pidió una esterilla a sus compañeros para pasar la noche en el mejor estado posible, pero estos se negaron a rotarla. El problema principal de la concursante es que no encuentra apoyos en Playa Condena y que las cosas se están poniendo en su contra, lo que le tiene al borde del abandono: "Estoy hasta arriba, estoy fatal, en las pruebas no doy ni una... para mí no ha habido cambio de aires, sigo en la misma playa y sin apoyo".

Del Sol lleva enfrentándose a las nominaciones varios programas, lo que tampoco juega un papel muy favorable para el estado mental de la asturiana. La actriz, modelo y presentadora ya estuvo nominada la semana anterior, pero se libró de la expulsión tras ser la más votada por el público. Junto a Arantxa del Sol están nominados esta semana Ángel Cristo, Kike Calleja y Aurah Ruiz.