La asturiana Arantxa del Sol no estará sola en Supervivientes: "La he apoyado desde el principio"

La nueva edición de Supervivientes ha arrancado con los saltos de los concursantes desde el helicóptero en los que ya se ha visto las diferentes actitudes. El concurso liderado por Carlos Sobera, Sandra Barneda y el regreso de Jorge Javier Vázquez ha dado el pistoletazo de salida a lo que serán meses de convivencia en la isla de hondureña. Además de los divertidos saltos, los concursantes también se han enfrentado a su primer reto, que los ha dividido en dos grupos.

La lista total de participantes está conformada por: Pedro García-Aguado, Carmen Borrego, Rocio Madrid, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Kike Calleja, Lorena Morlote, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Rubén Torres, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren, Aurah Ruiz, Miri Pérez-Cabrero y Mario González. Un grupo variado, con diferentes perfiles y en el que las tensiones y rencillas no han tardado en salir. También se han filtrado el nombre de dos posibles nuevos supervivientes, Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

El primer reto al que se han tenido que enfrentar es el reto del barro en el que han tenido que superar un circuito de obstáculos. El ganador ha sido Gorka Ibarguen, que ha superado la prueba en poco más de un minuto, un tiempo que nada tiene que ver con el de Carmen Borrego, que le costó un poco más, yéndose a los siete minutos. De este juego dependían varias ventajas muy importantes, como la inmunidad, nominar a una persona y escoger el equipo.

Posteriormente, los concursantes se han dividido en dos grupos, uno en playa Olimpo y con ciertas ventajas y otro en playa Condena, donde las condiciones son peores. La suerte ha estado del lado de la asturiana Arantxa del Sol que ha terminado yendo a la playa Olimpo. Allí estará conviviendo con el grupo capitaneado por Mario González, el cual, sorpresivamente, han nominado de forma directa a la asturiana, que no se lo esperaba.

El apoyo de Finito de Córdoba

Las primeras horas de Arantxa del Sol en Honduras no han sido las deseadas. Después de un emotivo salto en helicóptero que dedicó a sus hijos, los espectadores conocían la noticia de que podría tener una lesión. La asturiana confirmaba que tenía una rotura de fibras en el glúteo, algo que hacía peligrar su concurso. No obstante, ha seguido participando con normalidad por lo que no parece que le lastre.

La segunda noticia negativa llegaba sin que lo esperase. Mario González, como líder de playa Olimpo, tenía la potestad de elegir a una persona para nominar de forma directa. Su elección fue Arantxa, que se tendrá que exponer a ser la primera expulsada del concurso. Ante todas estos contratiempos, la asturiana está más arropada que nunca, ya que desde el plató de Madrid cuenta con el máximo apoyo.

Al contrario que las parejas de otros concursantes, Finito de Córdoba no ha dudado en dejar a un lado sus compromisos laborales para acudir a los debates en defensa de su mujer. El torero se ha mostrado muy orgulloso de la actitud de Arantxa, a la que va a apoyar en todo momento. "Yo respeto su decisión y la he apoyado desde el principio porque ella siempre me ha apoyado en todas mis decisiones con mi profesión", explicó el torero.

Este apoyo va a ser fundamental para que la asturiana supere los baches que se le presenten en el concurso. Su mayor problema, como confesó antes de viajar a Honduras, es estar alejada de sus seres queridos. El apoyo de Finito de Córdoba puede hacer que se sienta más acompañada, dándole fuerzas en todo momento.