Bombazo en Pasapalabra con el fichaje de una nueva concursante: el motivo por el que uno de los participantes ha tenido que retirarse

Pasapalabra sigue sorprendiendo pese a llevar años en pantalla. El concurso televisivo que pone a prueba la habilidad memorística de sus concursantes ha dado saltos de una cadena a otra pero, batallas legales aparte, parece que ya ha llegado para quedarse en Antena 3.

El concurso aterrizó en la cadena perteneciente al grupo de comunicación Atresmedia con rostros nuevos que atrajeran a un público juvenil con el fichaje de Roberto Leal. Por esta nueva etapa ya han pasado unos cuantos concursantes que han escrito su nombre sin duda alguna en la historia del concurso.

Esta vez los que parece que han llegado para quedarse han sido Óscar y Moisés. Ambos concursantes llevan meses desafiando su intelecto para intentar hacerse millonarios, eso sí, sin suerte por el momento. No obstante, por el camino les sale algún que otro rival, como ha sido el caso de Isabel.

La historia de esta aspirante a la silla azul, sin embargo, es un poco diferente a lo que la audiencia está acostumbrada. Moisés debía hacer frente a la silla azul tras firmar una derrota en el programa anterior y se ha visto las caras con esta alegre aspirante que no ha dejado indiferente cuando explicó el motivo por el que se había presentado al casting: “Iba a venir mi marido al casting y como no podía me ofrecí a ir yo y me aceptaron”.

"Isabel está aquí para jugar la silla pero en realidad está aquí para jugar por su marido", anunciaban previamente en su presentación. Además, Isabel quiso aprovechar para mandarle un saludo "con mucho cariño". Eso sí, la concursante, a pesar de aguantarle el duelo a Moisés, no fue capaz de vencer al ya veteranísimo concursante de Pasapalabra.