Preocupación por el estado de salud de Julián Contreras: "No tiene cura"

Julián Contreras permanece alejado de los medios. Tras conocerse las dificultades económicas que el hijo de Carmina Ordóñez y su padre atravesaban, se supo que no podían hacer frente al pago de su alquiler, motivo por el que acabaron abandonando Madrid y mudándose a Cuenca.

Este parece que ha sido el nuevo destino de padre e hijo. Sin embargo, ahora se ha sabido que Julián Contreras habría recibido varias ofertas laborales que habría rechazado, entre ellas una en el programa Fiesta, presentado por Emma García.

A este frente abierto se suma el delicado estado de salud de su padre, quien al parecer no estaría en su mejor momento.

Problemas de salud

Julián Contreras no está pasando por su mejor momento, el hijo de Carmina Ordóñez tiene una gran preocupación que se centra en el estado de salud de su padre, Julián Contreras.

El hermano de Cayetano Rivera se sentó el pasado mes de febrero en ‘¡De viernes!’ y habló sobre el delicado estado de salud de su padre, quien padece una enfermedad incurable en los ojos.

Tras varios meses apartado de los medios, debido a sus recientes problemas económicos, Aurelio Manzano ha desvelado en ‘Fiesta’ que ha hablado con Julián Contreras y actualiza el estado de salud de su padre:

‘’Me lo ha explicado muy bien, es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace mas de un mes que no vas al médico, pero esto va a más y cada día Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo’’.

¿Nuevo colaborador?

"Nosotros también se lo hemos ofrecido", ha reconocido la presentadora. Añadía que recordaba a Julián Contreras como "un tipo estupendo". No es la única oferta que ha tenido en esta última etapa de su vida, también ha recibido otra de un programa de Mediaset, 'Así es la vida'. Era la propia Sandra Barneda quien realizaba la propuesta en directo. "Él lo niega. Dice que solo le han ofrecido una oferta de esta productora y de este programa", señalaba Aurelio Manzano.

Su respuesta

Aunque en el pasado ha trabajado como colaborador de distintos programas, incluso con Emma García, actualmente no desea incorporarse al plantel de 'Fiesta'. Al menos en este momento. "A él lo que le ofrecieron no le pareció", añadía Aurelio Manzano que había hablado con el protagonista en cuestión recientemente.

El periodista ha confesado que Julián Contreras está preparando una demanda contra su excasera por haber entrado en un programa de televisión y haber revelado ciertas intimidades. "Él va a presentar su demanda esta semana". Actualmente, el hermano pequeño de Francisco Rivera está volcado en su padre que padece un glaucoma. "No es degenerativa, pero es crónica y va a peor. Ahora mismo está estable. Hace más de un mes que no van al médico, pero va a más. Cada día Julián Contreras padre es más dependiente", añadía Aurelio Manzano. A este, el youtuber le había reconocido que era su "deber" cuidar de su progenitor. "Para mí es una satisfacción si yo puedo hacerlo".

.