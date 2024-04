La nuera de Carmen Borrego ya no se calla y responde a la colaboradora: "Lo siento"

Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras. Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Alamoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Aunque sin duda, el momento más complicado de Borrego en Supervivientes estaba por llegar. Enterarse de la separación de su hijo en directo durante el puente de las emociones ha acabado con la concursante rota y llorando a lágrima viva al enterarse de la noticia.

"¿Esto es verdad?", preguntaba incrédula a Sandra Barneda, que no podía más que confirmar la información desde plató.

Ahora, la que ya puede ser considerada exnuera de la hija de María Teresa Campos ha ofrecido sus primeras declaraciones tras conocerse su ruptura con José María Almoguera. Unas palabras en respuesta al ofrecimiento que Carmen Borrego hacía a la pareja desde la isla de Supervivientes.

Paola contesta

El paso de Carmen Borrego por 'Supervivientes 2024' ha terminado con la colaboradora enterándose en directo de la separación de su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo. "¿Perdona? ¿Esto es verdad?" preguntaba impactada antes de reconocer, destrozada, que se trataba de una noticia "devastadora". "Yo pensé que José María era muy feliz. No sé que ha ocurrido. Necesito hablar con él porque estoy segura y convencida de que mi hijo está sufriendo y yo no estoy con él para ayudarle" afirmaba conteniendo las lágrimas.

Una primera reacción a la ruptura matrimonial de su hijo 9 meses después de convertirse en padre en la que Carmen también ha tenido unas palabras para la que era su nuera: "Me preocupa cómo está Paola, porque Paola no dejará nunca de ser la madre de mi nieto. Y desde aquí también quiero decirle que si necesita algo de mí, siempre me va a tener".

Tras este alegato en el que la hija de María Teresa Campos ha tendido la mano a Paola, la todavía mujer de José María ha reaparecido cabizbaja y, después de confirmar con un breve asentimiento de cabeza que ambos están "bien", ha respondido a las bonitas palabras de su 'suegra' con una sonrisa tímida, evitando revelar si está dispuesta a tener una conversación con Carmen cuando regrese a España. "Lo siento, muchas gracias" ha afirmado, dejando en el aire qué le pareció la reacción de la tertuliana al enterarse en directo de su separación.