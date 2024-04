El hijo de Carmen Borrego y su exmujer conceden su primera exclusiva y cargan contra la colaboradora: "Vendió nuestro embarazo"

Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras. Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Alamoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Sobre la ruptura entre Paola Olmedo y José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, siguen conociéndose datos que evidencian la mala relación que hay entre madre e hijo y el verdadero trato que la menor de las Campos habría tenido con su nuera.

Una mala relación entre suegra y nuera que también afectaría al trato con su hijo. Ahora se ha conocido que Pola Olmedo y José María Almoguera han concedido una esperada exclusiva a la revista Semana que verá la luz mañana y en la que la ya expareja arremete duramente contra la exsuperviviente. "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo" o "Si mi abuela no hubiera muerto no me habría reconciliado con mi madre" han sido algunas de las perlas que TardeAR ha ofrecido como adelanto de una entrevista que sale mañana.

Esperada exclusiva

En 'TardeAR' hemos adelantado algunos titulares de la entrevista exclusiva que han concedido José María, hijo de Carmen Borrego y su pareja Paola en la revista Semana, que podrá conocerse íntegra mañana, después de conocerse que se separan.

Miguel Ángel Nicolás, desde la redacción de 'TardeAR' nos avanzaba algunos de los detalles de esta exclusiva que la revista Semana publica mañana: "José María y Paola posan juntos para aclarar todos los temas de la separación".

"Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo", "Si mi abuela no hubiese muerte yo no me hubiera reconciliado con mi madre", son algunos de los titulares que nuestro compañero ha adelantado sobre las palabras del hijo de Carmen Borrego en la entrevista.