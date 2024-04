El tremendo despiste de Moisés que le cuesta el Rosco: se olvida de una letra

Pese a que llevan más de doscientos programas de Pasapalabra, Moisés y Óscar son humanos, aunque sea difícil de explicar. Ambos concursantes suelen estar extremadamente atentos a lo que sucede y no dejan escapar nada. Esta concentración sumada a su inteligencia son las claves para entender por qué son los dos máximos candidatos a llevarse el bote. Los seguidores del programa están divididos y ansiosos por conocer al próximo ganador.

No obstante, en ocasiones también cometen errores y ahora le ha tocado a Moisés sufrir un fallo garrafal en el momento clave. Pasapalabra cuenta con varias pruebas, pero nadie duda que el Rosco es la favorita y en donde se decide todo. En el último programa, Moisés llegaba como ganador en la Silla naranja, mientras que Óscar buscaba recuperarla desde la Silla Azul.

Un duelo más entre dos de las grandes estrellas del programa. Con 141 segundos por delante fue Óscar el encargado de abrir la prueba, haciéndolo con tres aciertos seguidos que le daban ánimo. Por su parte, Moisés contaba con dos segundos menos, 139, para completar el Rosco. Una diferencia que, como se vio al final, sería crucial.

Esta diferencia de tiempo no le pesó al riojano que en un primer intento duplicó los aciertos de su rival, quedándose en seis. En dos turnos más, Óscar se puso por delante con once aciertos en total, pero Moisés no se quedó atrás y llevó su marcador hasta los trece. Óscar siguió ampliando su resultado, terminando la primera vuelta con una estupenda cifra de 19 aciertos, la misma que Moisés, al que la segunda vuelta ya se le complicó algo más.

Con tres aciertos más Óscar tomó la decisión de dejar correr el cronómetro y pausar su marcador en 22 aciertos. Algo más apurado andaba Moisés, remando con fuerza para alcanzar la cifra de su rival. Tras un par de turnos, el de La Rioja llegaba al esprint final con seis segundos y un acierto para empatar. Sin embargo, ocurrió algo nunca antes visto en esta rivalidad.

Como si fuese premonitorio, antes de que Roberto Leal pusiese en marcha el tiempo, Moisés señaló: "Venga, tengo que llegar a la H". Solo una letra, la G, le separaba de su objetivo para intentar el vigesimosegundo acierto que pusiese tablas en el marcador. El presentador lanzó la pregunta a lo que rápidamente Moisés pasó palabra, cambiando a la H, pero en vez de responder, fruto de los nervios volvió a pasar palabra.

Sin saber muy bien lo que acababa de hacer, Moisés quiso dar la vuelta otra vez para volver a llegar a la H, pero el tiempo fue insuficiente, respondiendo una vez acabó el crono: "Hondo". La sorpresa era mayúscula y el propio Roberto Leal se lo hizo saber. "Se me ha ido la olla" confesó Moisés mientras hacía gestos a Óscar. Una confusión nunca antes vista y que de la que el concursante riojano nunca se va a olvidar.