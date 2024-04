El 'hijo' de María Teresa Campos desvela la verdad del hijo de Carmen Borrego: "Le falta el dinero"

Tras aparecer este viernes en el programa 'TardeAR' para hablar sobre la exclusiva de José María Almoguera y Paola Olmedo atacando a Carmen Borrego, Gustavo Guillermo se dejaba ver saliendo de las instalaciones de Telecinco recalcando su postura.

El que fuera chofer de María Teresa Campos defendía al hijo de Borrego y aseguraba que "si quiere sacar dinero, ¿qué hay de malo? Uno decide lo que hace con su vida, como hacen tantísimos otros y no se dice nada".

Gustavo comentaba que "el chaval está en su pleno derecho de ganar, de vender una exclusiva si le falta el dinero, si no, que haga lo que quiera" y además, dejaba entrever que podía haberse equivocado al hablar en esos términos de su madre.

"Yo a José le quiero, es un buen chaval" explicaba y dejaba claro que lo único que necesitan madre e hijo es tiempo: "¿Qué ha podido meter la pata? Todos la metemos. El tiempo pone a cada uno en su sitio, y el tiempo cura todo. Cosas que ahora no te importan, el tiempo hace que se olvide todo, de verdad".

Sin pelos en la lengua, Gustavo desvelaba que "es complicado" hacer frente a las críticas de un hijo y, en este caso explicaba que "no está bien" lo que ha hecho porque "yo nunca atacaría a mi madre, jamás".

Confía en que la hija de María Teresa Campos perdone a su hijo a pesar de todo ya que "es su madre" y por eso tiene claro que "le va a perdonar, seguro, Carmen sabe pedir perdón y él le pedirá perdón y al final lo arreglarán".

En cuanto a Terelu Campos, Gustavo reconocía sentir pena por no tener relación con ella y dice que está en sus manos reconciliarse: "De un tiempo a esta parte me siento dolido. Sí, pero no le pasa nada. En todas las peleas, todas las familias cuecen habas, o sea, que al final haremos las paces y ya está".

Aunque no ha pasado nada entre ellos, el 'hermano' de las Campos desea que en un futuro pueda retomar esa relación con Terelu: "Es que no es una cuestión de que yo quiera hablar con ella. Es cuestión de... de que también ella quiera hablar conmigo, y no veo ninguna intención. Me da mucha pena".

José María Almoguera se muestra rotundo

Este miércoles nos despertábamos con una noticia que ha supuesto un revuelo mediático impresionante en el mundo del corazón: José María Almoguera y Paola Olmedo protagonizaban la portada de la revista Semana para aclarar los motivos de su separación... sin embargo, lejos de hablar de eso, arremetían contra Carmen Borrego.

Una exclusiva de la que la hija pequeña de María Teresa Campos se enteraba el pasado jueves cuando acudía al plató de 'Supervivientes 2024' tras un mes en Honduras. Seria y concisa, aseguraba que "hay ciertos límites y este puede ser uno de ellos".

Tras las palabras que su madre le dedicó desde el plató de 'Supervivientes', José María ha prefiero guardar silencio y no responder a ninguna de las palabras que Carmen le ha dedicado. Ayer tampoco quiso hacerlo.

Por la tarde, tras confirmarse que Terelu Campos estaría se sentaría en el programa de '¡De viernes!' para hablar de esta exclusiva, José María abandonaba su puesto de trabajo en Mediaset mudo y sin ganas de decir qué piensa de la revolución que ha habido al respecto.

Un equipo de Europa Press le preguntaba en exclusiva qué opinaba de todo lo que su madre dijo la noche anterior y de lo que su tía hablaría ese mismo día en televisión, pero el hijo de Carmen se limitaba a saludar a la prensa y guardar silencio.