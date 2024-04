Terelu Campos rompe su silencio para hablar sobre el divorcio de su sobrino: "No la he visto llorar y eso me preocupa"

Se ha hecho de rogar pero, después de unas semanas sin aparecer, Terelu Campos ha vuelto a pisar un plató, en este caso para defender a su hermana Carmen Borrego, la cual no está pasando por su mejor época. A la salida repentina de Supervivientes por problemas médicos, Borrego está teniendo que afrontar las acusaciones sobre haber sido la causante de romper el matrimonio de su hijo José María Almoguera.

Dicha noticia le llegó estando en Honduras, después conoció la realidad y es que su hijo había dado una exclusiva junto a su actual exmujer, exponiendo las razones de la separación y apuntando de forma directa a Borrego. Unas palabras que no han sentado nada bien en la familia Campos. La primera en salir en defensa de la exconcursante de Supervivientes fue su sobrina Alejandra Rubio, que señaló de forma enérgica que los asuntos familiares se tratan en privado.

Ahora ha sido el turno de Terelu Campos que, como acostumbra, no ha dejado nada en el tintero y ha expuesto sus motivos y cómo está viviendo ella todo este lío. "Para mí ha sido una noche desagradable tener que ponerte delante de tu hermana, que sabes que viene confundida y aislada, y tener que darle una de las peores noticias que se le puede dar a una madre. Para mí fue complejo", empezó diciendo Terelu sobre el día que le tuvo que dar la noticia a su hermana, algo que se pudo ver en Supervivientes.

Lo que no se conocía era el mensaje que la mayor de las hermanas le mandó a José María el día que conoció la exclusiva. "Le digo que: Qué decepción. Le digo que creía que las mentiras tenían las patas muy cortas. Él que me va a contestar, que me jura que todo es verdad. Pero se lo está jurando a alguien que parece que no haya vivido su vida", detalló Terelu.

El estado de ánimo de Carmen Borrego

Las cosas no han hecho más que complicarse para Carmen Borrego, que le ha costado asimilar la noticia de la separación de su hijo y saber que la acusan a ella. "Yo no la he visto llorar, y eso en parte me preocupa mucho. Para mí esto es comparable con un duelo. Cuando desaparece una persona en tu vida, al principio estás en 'shock'. Pero cuando pasan los días llega la ausencia y con ello llega el dolor, la incomprensión, el no merecer... Y creo que Carmen tiene que pasar por eso en privado y públicamente porque trabaja aquí", describió su hermana.

A Carmen se le vio muy afectada cuando volvió de Honduras, no solo por la noticia, sino por la suma de tener que regresar del concurso después de varias semanas de competición y encontrarse con algo así. "Todo en la vida tiene un límite y el mío puede haber llegado hoy", mencionó delante de su hermana el día que descubrió toda la trama.