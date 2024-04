Alejandra Rubio se planta en 'Así es la vida' después de los últimos acontecimientos: "Esto se ha acabado"

La separación de José María Almoguera y Paloma Olmedo ha salpicado a toda la familia Campos. Desde Carmen Borrego, principal objetivo de la expareja y a la que acusan de ser una de las grandes causa de la separación, hasta a Alejandra Rubio, la primera en salir en televisión a defender a su tía. El clan Campos lleva meses siendo noticia por diversos motivos, pero si en algo destaca era por la unión que mantenía.

Ahora todo ha explotado por dentro y es la propia familia la que está dividida por la exclusiva del divorcio. En cada programa del corazón es el tema principal y en 'Así es la vida' no iba a ser menos, ya que se encuentra Alejandra Rubio entre el equipo de colaboradores. Precisamente, fue en uno de los últimos programas en donde se vivió un tenso enfrentamiento a raíz de este tema.

Antonio Montero, reputado tertuliano del corazón, salió en defensa de José María Almoguera y de que está en su deber salir a dar la exclusiva del divorcio y más después de que Borrego vendiera la del nacimiento del hijo de Almoguera. "Es alucinante que digáis que el hijo puso la mano para cobrar la exclusiva del embarazo. La que puso la mano es ella y le tenía que haberle dado todo el dinero porque es la noticia del hijo de su hijo", sentenció el colaborador.

Pero la cosa no quedó ahí y Montero siguió atacando a las Campos. "Ellos han pensado: 'Nos hemos separado, ¿Cuánto va a tardar Carmen Borrego en hablar? ¿Cuánto han tardado Carmen y Terelu en ir a la tele?' Si es que les conoce y ha dicho, 'para que hablen de mi separación voy a hablar yo'", reflexionó Montero, haciendo saltar al instante a Alejandra Rubio.

"De verdad no tiene ningún sentido lo que acabas de decir. Cero patatero. ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? Que mi madre se va a sentar en un plató de televisión y ha puesto una cláusula para no hablar de mí", dejó caer Alejandra Rubio, indignada con las palabras de su compañero, que le contestó al instante. "De ti no, pero de tu primo sí, ¿y con qué derecho? Más derecho tiene de hablar de ti".

Con la temperatura subiendo poco a poco, la hija de Terelu no aguantó más y se plantó delante de Montero dejando claro su rechazo a lo que estaba insinuando el tertuliano. "Mi primo es el que ha nombrado a mi madre, mi madre no le ha nombrado a él en ningún momento. Qué bestia eres Antonio de verdad. Yo esto no lo aguanto más", confesó la joven.

Ante esta situación Alejandra tomó la drástica decisión que le puede costar mucho y es que en el primer gran encontronazo que ha tenido en televisión por este tema, se ha visto superada por el asunto. "Yo ya de verdad digo que esto se ha acabado. No voy a entrar en nada de esto ni voy a participar en nada más de esto, ya veré que hago con lo que sea. Pero para mí esto ya ha terminado, lo tengo clarísimo".