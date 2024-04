Preocupación por el estado de salud de Carmen Borrego tras enterarse de la decisión de su hijo: "Una enfermedad derivada de muchos problemas"

Carmen Borrego ya se ha enfrentado a todos los frentes abiertos que le esperaban al volver de Supervivientes. El anuncio del divorcio de su hijo y su mujer Paola Olmedo pillaba por sorpresa a la hermana de Terelu Campos, que recibía de triste noticia cuando aún estaba en Honduras.

Sin embargo, el golpe más difícil de encajar le estaba esperando en España, concretamente al enterarse de que su hijo y su exnuera habían concedido una incendiaria exclusiva en la que arremetían contra ella y la hacían responsable del acoso que había sufrido la madre de su nieto.

Unas duras palabras que su hermana Terelu fue encargada de transmitirle en su llegada a plató. Lo que no sabían es que los micrófonos también habían captado parte de una conversación privada entre las hermanas y que anoche vio la luz en la gala presentada por Sandra Barneda.

Ahora, se da una paradoja más y es que madre e hijo trabajan en el mismo programa, José María desde el control de Así es la vida y Borrego como colaboradora. Así, la hija de María Teresa Campos ha aprovechado para contar cómo se siente con esta nueva situación y los problemas de salud que ha sufrido en el pasado y de los que en parte, culpa a su hijo.

"Yo no lo haría"

Alejandra Rubio se mostró muy crítica con la entrevista que su primo, José María Almoguera, hizo contra su madre, Carmen Borrego. En el día en que la colaboradora regresa a 'Así es la vida', Alejandra anima a su tía y confiesa que ha hablado con su primo.

La colaboradora ha tenido una conversación con José María de la que no quiere dar detalles: "Para mí se queda", decía. Eso sí, reiteraba cuál es su postura: "No tengo que entender nada y menos esto, creo que esto no lo entiende nadie y él lo sabe, está muy clara mi posición".

"Lo he dejado clarísimo, lo que pienso, yo no lo haría, no lo comparto, no es mi forma de ser ni de actuar", continuaba diciendo Alejandra, que concluía siendo taxativa: "No me parece bien y ya está. No hay más que eso".

Carmen Borrego vuelve a plató

La colaboradora no ha visto a su hijo a pesar de que, con su regreso a 'Así es la vida', estaba a tan solo unos metros de él porque trabaja en el mismo programa.

Carmen nos confiesa que en más de una ocasión ha sentido que su hijo no le quiere bien y tomó una decisión: "Tuve una enfermedad derivada de muchos problemas que había en mi vida en esos momentos y decidí que no me podían llevar por delante, ni mi hijo ni nadie porque tengo otra hija, familia que me quiere y nadie se puede llevar por delante la vida de nadie, nadie tiene derecho".