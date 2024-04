Adiós a poner un colchón inflable a tus visitas: la alternativa de Lidl de espuma que es más cómoda y se guarda mejor

Tener invitados en casa que se queden a dormir implica, en muchas ocasiones, sacar todo el ingenio que tengamos para poder habilitarles un lugar medianamente cómodo en el que descansen. Y es que, aunque a muchos nos gustaría, disponer de una habitación de invitados es casi imposible. Faltan metros cuadrados. No hay espacio físico, por lo que no queda otra que buscar soluciones de “quita y pon” que se adapten tanto a las necesidades del momento como a las del día a día. Porque la opción más clásica, la del sofá cama, no siempre es la más práctica. Sus dimensiones, su incomodidad y su precio se presentan como algunos de sus principales inconvenientes. Inconvenientes que, junto a la fragilidad y rapidez que tiene para desinflarse con solo mirarles, tienen también los colchones inflables.

Por suerte, en Lidl cuentan con una solución perfecta tanto para anfitriones como para huéspedes. Se trata de una de sus últimas novedades. Y es que la cadena alemana de supermercados ha logrado convertirse en una de las más exitosas del sector gracias a su amplia y variedad gama de productos y artículos que van desde los propios de la alimentación y el aseo e higene personal, hasta aquellos específicamente diseñados para facilitar las labores domésticas y optimizar los espacios del hogar, como ocurre con el colchón de invitados plegable de la marca Livarno Home.

Cómodo y transportable

Porque este artilugio no solo resuelve la noche a tu invitado, también te puede servir a ti para tu día a día, para tus vacaciones, excursiones y escapadas, por ejemplo. Es tremendamente versátil. Este colchón, que también se puede usar plagado como sillón, es perfecto para tenerlo y llevarlo donde quieras. De hecho, cuenta con una práctica bolsa para almacenarlo y transportarlo de forma segura y cómoda. Tiene unas medidas aproximadas de 190 x 65 x 8,5 cm estando totalmente desplegado y unos 63 x 65 x 25,5 cm si se dobla y funciona como sillón.

No obstante, sea cual sea el uso que le des, la comodidad está totalmente asegurada. Y es que este producto está compuesto de un núcleo de espuma de alta calidad que garantiza un descanso reparador y de una funda hecha 100% de poliéster que, además, es extraíble y apta para lavarse a máquina. Asimismo, el colchón cuenta con la etiqueta MADE IN GREEN by OEKO-TEX, lo que proporciona al cliente la seguridad de que su elaboración ha sido respetuosa para el medio ambiente y para los trabajadores. “El producto textil se ha producido de materiales probados contra sustancias nocivas, en explotaciones respetuosas con el medio ambiente y en condiciones de trabajo socialmente responsables”, informa la multinacional alemana.

Actualmente se encuentra disponible en un único modelo en color gris oscuro con ciertos patrones geométricos en color blanco. Su precio es de 34,99 euros en tienda física y 34,99 euros más 3,99 € por gastos de envío en el bazar online de Lidl.