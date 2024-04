Kiko Rivera e Isabel Pantoja más cerca que nunca de la reconciliación: "El amor es indiscutible"

La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja hace años que se dinamitó. Unas incendiarias declaraciones del DJ contra la tonadillera en la que la acusaba de haber dilapidado la herencia de su padre, Paquirri, y de no darle la parte que a él le correspondía acabaron con madre e hijo distanciados hasta el punto de no cruzar palabra y no saber el uno del otro más que por la prensa.

Sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos que ponga fin a su particular guerra fría suenan con fuerza. Esta vez, ha sido el maquillador Alberto Dugarte el que se ha lanzado a opinar sobre la polémica familiar, aventurándose a vaticinar una pronta reconciliación entre madre e hijo. "Me encantaría porque el amor de madre e hijo siempre es indiscutible".

Reconciliación a la vista

A pocos días de su esperado concierto en Madrid, Isabel Pantoja ha vuelto a Córdoba para continuar con sus pruebas médicas, según ha desvelado el programa 'Vamos a ver'. La tonadillera acudía a primera hora de la mañana al Hospital Reina Sofía junto a su amiga Mariló y su hermano Agustín.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con el estilista de la cantante, Alberto Dugarte, quien ha tenido solo palabras de elogio para ella, a quien ha definido como "sensible, siempre cercana, siempre preocupándose por uno". "Como persona, de verdad creo que es maravillosa", ha asegurado.

Dugarte también se ha pronunciado sobre el posible acercamiento entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. "Ni idea, ni idea, ojalá. Me encantaría, porque el amor de madre, el amor de hijo, eso es indiscutible y ojalá que hubiese ese acercamiento y volviese toda la corriente, toda el agua al río", ha afirmado.

Sobre el estado de la artista, el estilista ha insistido en que "Isabel está maravillosa" y que "va a ser un súper conciertazo" el que ofrecerá este sábado. Además, ha desmentido los rumores sobre un supuesto descontento de la cantante con el equipo que la acompañó en su última gira. "Rumores, rumores, rumores. Al final, el movimiento se demuestra andando", ha zanjado.

Por otro lado, Dugarte ha recogido el Gaudí Beauty Awards en la Expo Beauty Barcelona, un premio que ha definido como "increíble" tras 20 años de trayectoria profesional. "Llevo muchísimos años trabajando, formando, ayudando y creando escuela para que todo el mundo que le gusta el mundo de la belleza y de la imagen pueda formarse y ser un gran maquillador, peluquero, barbero, uñas, todo lo que tenemos en la academia. Es un sueño", ha explicado.