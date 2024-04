Se hace viral después de pagar más de cincuenta euros por una caja de cerezas: la conocida influencer que ha provocado la polémica en redes sociales

No es un secreto que los precios de los alimentos están por las nubes, pero, ¿hasta qué punto? Las botellas de aceite, la fruta de temporada, carnes y pescados frescos... ir a hacer la compra semanal y no encontrar una barrera que rasca el bolsillo hasta la agonía es imposible para un grueso de la población. No obstante, todos tenemos nuestros límites en cuanto a lo que nos podemos gastar conforme a nuestro poder adquisitivo, pero hay precios que resultan absurdos para cualquiera.

Betsa, una conocida influencer en Tiktok, ha protagonizado estas últimas horas una anécdota cuanto menos controvertida tras normalizar el precio que le habían cobrado por cuatro productos contados que adquirió en una frutería local de Barcelona.

El vídeo lo ha publicado hace solo unas horas y por el momento no ha pasado desapercibido. "Me he gastado sesenta euros sin querer en fruta", comenzaba introduciendo la influencer, que confesaba ser una "defensora del comercio local". Betsa acudió con la intención de llenar su nevera con alguna fruta rica para su "era saludable", pero desde luego no se esperaba a qué costo.

Cuenta disparada

A pesar de que confesaba saber que la cuenta iba a subir más de lo esperado porque quería un mango, fruta que suele rondar cifras bastante altas por unidad, esto no fue lo que disparó el precio. La compra en total fueron: media docena de huevos, un mango normal, otro mango "chupón", y un paquete de cerezas. En total, 70, 16 euros.

@betsa.cb29 No os estreséis que ya sé que soy tonta ♬ sonido original - Betsa Bermúdez

"Soy una persona que da igual lo que haya cogido una vez llega a la caja paga lo que toca", cuenta Betsa. Incrédula, le dejó el ticket a su novio para que le ayudara a comprender lo que había pasado: "Incrédula de mí, cuando llego a casa veo que no es el mango, ni el mango chupón, son las cerezas, cuestan 57 euros".

Fruto de su enfado, señaló que entendía por qué ese mercado "está siempre vacío" y posteriormente probó las cerezas: "Saben exactamente igual a lo que tendría que saber una cereza en verano". La moraleja de la influencer fue que "mejor seguir comiendo feliz que sano".