Isa P rechaza por completo a Isabel Pantoja y no quiere saber nada de ella: "Estoy feliz con lo que tengo".

Isa P ha vuelto a salir de su retiro mediático para comentar cómo ha sido durante estos meses la relación con su madre. El plató escogido para su regreso fue el de Vamos a ver y la conversación giró en torno a la relación que mantiene con Isabel Pantoja y cómo está viviendo estos meses en los que apenas ha aparecido en televisión y ha estado centrada en su marido Asraf, su hijo, amigos y vida privada.

Este nuevo estilo de vida le está sentando de maravilla a Isa, que asegura estar muy contenta con el cambio y que no le ha costado nada adaptarse. Ha sido un nuevo comienzo después de que Asraf participase en el último Gran Hermano VIP en donde volvió a llegar a la final y volvió a quedar en segundo lugar. Sin embargo, esto ya forma parte del pasado y la pareja solo tiene vista para el futuro y lo que tienen por delante.

"Hubo un momento que Asraf estaba con las obras, yo jugando con mi hijo y dije estoy feliz con lo que tengo, completamente feliz, tienen salud y tengo suerte", mencionaba Isa, asegurando estar muy contenta con su situación actual. Y es que en esta idílica situación no necesita más y tampoco hay hueco para otras personas como podría ser Isabel Pantoja, a la cual tiene en sus pensamientos, pero no cuenta con ella.

"Ya no siento nada, me hace feliz que disfrute de sus cosas, pero no siento nada", resumía de esta forma Isa Pantoja. También quiso mandar un mensaje de agradecimiento a Asraf, su principal apoyo y con el que espera compartir toda su vida. "Gracias por darme la vida que tengo y la voy a aprovechar lo máximo posible".

También tuvo unas palabras sobre la situación que está viviendo Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera, un caso con el que Isa se puede sentir identificada por el tema de la confrontación entre padres e hijos. "Parece que los hijos no podemos decir 'oye, ya está', no digo ni que haya sido mala madre ni que no me quiera, eso lo dicen los demás, yo simplemente digo que la quiero, que aquí estoy, no es que diga que no quiero saber nada, es que no me va a afectar lo que haga con su vida o deje de hacer porque yo tengo la mía".

Por último, mandó dos mensajes muy importantes y que describen su situación actual. El primero es que está centrada en estar bien física y mentalmente. "Tengo que seguir estando bien para los que están conmigo, punto". El segundo fue en defensa de su prioridad máxima a día de hoy que es su hijo. Parafraseando a Rosa Benito, cerró su intervención con un, "por mi hijo, arrastro".