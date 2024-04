El contundente mensaje de Isa Pantoja tras su separación definitiva: "Ya no siento nada"

Ya es una tónica habitual. Isa Pantoja se mantiene totalmente al margen de su familia y continúa haciendo su vida junto a Asraf y sus amigos. Pese a que prefiere no hablar demasiado sobre su relación actual con Isabel Pantoja o comentar algún detalle sobre su vida, esta vez ha roto el silencio en 'Vamos a Ver'.

La colaboradora del programa de Telecinco aprovechaba su espacio en el plató para pronunciarse sobre cómo se sentía cuando veía imágenes de su madre en la televisión ahora que ha vuelto al centro del ojo mediático: "Ya no siento nada, me hace feliz que disfrute de sus cosas, pero no siento nada".

Ante las críticas que le acusan del distanciamiento interpuesto con su familia, ella es crítica con su respuesta: "Parece que los hijos no podemos decir 'oye, ya está', no digo ni que haya sido mala madre ni que no me quiera, eso lo dicen los demás, yo simplemente digo que la quiero, que aquí estoy, no es que diga que no quiero saber nada, es que no me va a afectar lo que haga con su vida o deje de hacer porque yo tengo la mía. Tengo que seguir estando bien para los que están conmigo, punto".

Y es que Isa Pantoja se encuentra inmersa en su proyecto de vida y parece que nadie le saca de esta idea. La hija de La Pantoja está en medio de una mudanza a la casa que compartirá desde ahora con Asraf, su hijo, y quién sabe si algún pequeño en camino. Isa no puede contener la emoción: "Hubo un momento que Asraf estaba con las obras, yo jugando con mi hijo y dije estoy feliz con lo que tengo, completamente feliz, tienen salud y tengo suerte".

La pareja dio a conocer a sus seguidores que se había comprado una nueva casa el pasado mes de marzo: "¿El lugar elegido? El Puerto de Santa Maria. Nos hemos enamorado de esta ciudad y de su gente. Aqui formaremos por fin un hogar muy deseado los tres juntos".