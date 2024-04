El regalo de 2.400 euros de Hacienda a los padres con hijos: así lo puedes conseguir

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2023 ha rrancado este miércoles, 3 de abril, con la presentación de las declaraciones por Internet y se extenderá hasta el 1 de julio, según el calendario publicado por la Agencia Tributaria.

Así, la Campaña comienza justo después de Semana Santa, este miércoles, con la presentación de declaraciones por Internet, y se extenderá hasta el 1 de julio de 2024, un día más de lo que suele ser habitual, ya que el 30 de junio cae este año en domingo.

Desde el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono --la solicitud de cita estará disponible desde el 29 de abril hasta el 28 de junio--.

Será entre el 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024 cuando la Agencia Tributaria podrá confeccionar a los contribuyentes las declaraciones presencialmente en sus oficinas --con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio--.

En año al que se refiere la Campaña, en 2023, el Gobierno puso en marcha algunas medidas fiscales en los Presupuestos Generales del Estado, como el incremento en la reducción de las retenciones del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros, algo que afectará en esta campaña a los contribuyentes con estos ingresos anuales.

Familias con hijos

La nueva Ley de Familias ha dado un nuevo significado al concepto de familia numerosa, que ahora es más amplio. Hasta ahora esto significaba una sola madre o padre con 3 o más hijos, pero ahora un padre o madre con 2 o más hijos también entraría en la categoría de familia numerosa. Por lo tanto, más familias podrán disfrutar de la deducción fiscal de Hacienda.

Para cada tipo de familia, general o especial, la Agencia Tributaria determina una deducción fiscal anual que se realizará tanto si la cuota diferencial es positiva, negativa o igual a cero.

Familia General

La deducción puede alcanzar en este caso los 1.200 euros, siempre y cuando los miembros de la familia tengan nacionalidad española o residencia legal en el país y presenten la renta anual. La deducción se podrá aplicar en la Declaración o con un pago mensual anticipado de 100 euros.

Familia Especial

En este caso, la ayuda fiscal puede llegar hasta los 2.400 euros anuales, y además, cabe la posibilidad de sumar 600 euros por cada hijo a partir del quinto. Es necesario que todos los miembros a los que corresponda presenten la declaración de la renta anual, para aplicar la deducción en la misma o con un pago mensual anticipado de 200 euros.

Quién está exento de hace la declaración de la Renta

En términos generales, no están obligados a presentar la declaración los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales.

Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite es de 15.000 euros.

No obstante, Hacienda insiste en que los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados a presentarla cuando soliciten una devolución del impuesto.

Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes no obligados a declarar, deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, la deducción por maternidad y las deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente separado legalmente con dos hijos o sin vínculo matrimonial que, en su caso, correspondan a cada uno de ellos.