Pasapalabra, de celebración tras la despedida de Moisés

Sí. Pasapalabra cumple 1.000 programas en las tardes de Antena 3 con la marcada ausencia de uno de sus concursantes. El concurso que volvió a Atresmedia tras la sentencia interpuesta a Telecinco continúa haciendo historia de la televisión sea en la cadena que sea. En datos, Antena 3 recoge que el programa ha mantenido una media de un 21,5% de cuota de pantalla media y más de 2,3 millones de espectadores.

Sin embargo, esta celebración ha llegado en mal momento. Moisés lleva ya unos cuantos días siendo ausencia en los platós de Atresmedia. ¿Quién le está sustituyendo durante estos programas? Pues ni más ni menos que el icónico Pablo Díaz, uno de los concursantes más históricos de Pasapalabra y ganador del bote.

Ojo, porque los concursantes no están jugando por el millonario premio que hasta el momento Moisés y Óscar habían cosechado, sino que el programa ha tenido la idea de colocar en su lugar un bote de 100.000 euros por si alguno de los dos concursantes actuales conquistan el rosco.

¿Qué le ha pasado a Moisés?

"No tenemos silla azul, pero sí que tenemos grandes novedades". Así daba la noticia Roberto Leal de que Moisés no iba a estar presente durante un tiempo indeterminado. "Esperemos que vuelva pronto, no sabemos cuánto tardará en volver porque está indispuesto. No es nada grave, volverá, se va a recuperar, pero de momento el programa tiene que seguir", explicó el presentador.

Pero, ¿sabemos el motivo real por el que el concursante no ha acudido a Pasapalabra durante los últimos programas? A pesar de que no ha trascendido el detalle, Óscar ha dado unas pequeñas pinceladas tras hablar con Moisés: "Cosas que pasan, la vida que a veces enreda. Le esperamos prontito. Deseando que entre por la puerta pronto otra vez".