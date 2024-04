El distanciamiento de Carlo Constanzia tras el escándalo con Alejandra Rubio: "Ya había terminado todo y gracias a ti"

Esta semana Pietro Costanzia volvía a ser noticia al ser denunciado de nuevo por otra supuesta agresión que también podría estar motivada por un ataque de celos, de la misma manera que sucedió la anterior cuando agredió con un machete a un joven el pasado 18 de marzo.

Tras conocer esta nueva denuncia, su hermano Carlo se dejaba ver ante las cámaras y aprovechábamos para preguntarle si ha podido hablar con su hermano Pietro tras este nuevo varapalo judicial. Lejos de desvelar si se ha puesto en contacto con él o no, el actor con semblante serio prefería guardar silencio.

Además, también le preguntamos por su relación sentimental con Alejandra Rubio, ya que estos últimos días no se les ha visto juntos y esto ha avivado los rumores de que entre ellos podría haber un distanciamiento.

Siguiendo con la actitud que ha tenido ante los medios de comunicación en los últimos meses, el hijo de Carlo Costanzia ha guardado silencio y no ha desvelado qué hay de cierto en todas las informaciones que están siendo públicas sobre él y su familia.

Alejandra Rubio contesta

Edmundo Arrocet concedía una nueva entrevista a la revista Diez Minutos donde volvía a cargar con Las Campos. Bigote ha sido el último en subirse al carro tras la exclusiva de la separación del hijo de Carmen Borrego.

En el plató de ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio no perdía la oportunidad de contestar al que fuera pareja de su abuela María Teresa Campos: “Yo creo que esta ha sido la entrevista más dura que ha dado, creo que ya ha pasado la línea roja por completo, es totalmente innecesario y, al final yo siempre lo digo, a mi no me gusta que hablen de mi abuela ni ellas (sus hijas) que tienen todo el derecho, imagínate ver que habla esta persona…”.

“Yo sí que no hago ‘fuc*** show’ como dice él, y, desde luego, el ‘fuc*** show’ lo está dando él, nadie más, porque ya había terminado todo y gracias a ti, Edmundo, otra vez todo esto… al final, parece que siempre hay algo por donde sacar”, aseguraba resignada la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Alessandro Lequio echa el freno con Alejandra Rubio

Alessandro Lequio se ha convertido en uno de los peores azotes públicos de la familia Campos. No hay día que no critique a algún miembro del mediático clan en 'Vamos a ver', y sonoros han sido sus ataques en las últimas semanas a Carmen Borrego por su paso por 'Supervivientes' y por su enfrentamiento con su hijo José María Almoguera; a Terelu Campos por su reproche a Isabel Pantoja por no haberle dado el pésame tras la muerte de su madre; y principalmente a Alejandra Rubio por su relación con Carlo Costanzia, con el que también se ha mostrado especialmente duro.

Una postura la del italiano que ha hecho estallar una vez más a la nieta de María Teresa Campos en el plató de 'Así es la vida': "Ya te digo yo que no le hemos hecho nada. Pero, se ve muy claro, que es él el que tiene algo contra nosotras, pero nosotras contra él, para nada"."Cada uno puede dar su opinión, te pude gustar más, o menos, no le vas a gustar a todo el mundo* pero es que él lo que hace es faltar al respeto siempre. Y, además, se lo toma todo muy a pecho, que es una de las cosas que a mí más me sorprende", aseguraba una Alejandra harta de los dardos de Lequio.

"No quiero entrar en nada. Para nada hay un conflicto con él y yo ni siquiera he tenido relación, directamente no le conocía. Me lo he cruzado una vez y ya está" ha revelado tras el programa, dejando claro que a partir de ahora intentará ignorar lo que el ex de Ana Obregón diga sobre su familia y sobre su novio.

Unas declaraciones que parecen haber surtido efecto en Lequio, que este miércoles se ha mostrado especialmente conciliador con Alejandra. No con Terelu y Carmen, ya que fiel a su sinceridad se ha mostrado de acuerdo con las demoledoras declaraciones de Edmundo Arrocet en 'Diez minutos' contra las hermanas, a las que acusa de hacer "el fucking show" con el único fin de ganar dinero hablando de su vida.

"La que mejor lo está haciendo en toda esta historia es Alejandra, que se ha apartado de este mundo y está demostrando que es la más sensata de todas, ya que aquí todo el mundo tiene el derecho a hablar, pero que Las Campos no se hagan las víctimas porque participan en el "fucking show" que dice Edmundo" ha comentado el italiano, que aunque ha pisado el freno con Alejandra, parece que no piensa dar ni un paso atrás en sus críticas a Terelu y Carmen.