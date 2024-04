La emotiva carta de despedida de Terelu Campos: "Por última vez"

Tras unos convulsos meses, Terelu Campos tuvo que decir adiós a un medio de comunicación con el que ha colaboradorado durante tres años. Y lo hizo con una emotiva carta de despedida: "Por última vez".

Y es que este martes se publicó el último blog de Terelu en la revista Lecturas y aprovechó para despedirse de sus lectores y agradecer al personal de la revista su apoyo. "A lo largo de estos tres años, que se dice pronto, he querido que a través de estas páginas conocierais cómo me he sentido en muchos momentos y cuál ha sido mi impresión y mi opinión ante temas de actualidad", comienza diciendo.

También destacó a los que han sido sus principales pilares, su madre, la fallecida María Teresa Campos; y su hija, Alejandra Rubio, destacando que en el blog también ha aprovechado para contar muchos detalles de su vida más personal, como sus amores, su infancia, la muerte de su padre o su llegada a Madrid.

Finaliza el blog con un mensaje de esperanza: "Hasta muy pronto. Seguid luchando por vuestros sueños, porque algunos se hacen realidad".

María Teresa Campos, una figura icónica de la televisión española, ha dejado una huella indeleble en la industria durante más de cinco décadas. Su carisma y estilo de presentación único la han convertido en una de las personalidades más influyentes y apreciadas del medio.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa inició su trayectoria televisiva en la década de 1960 y desde entonces ha sido una presencia destacada en la pantalla española. Su versatilidad la llevó a presentar una amplia gama de programas, desde variedades hasta talk shows, entretenimiento y noticias.

María Teresa se destacaba por su calidez y hospitalidad en pantalla, ganándose el afecto del público español. Su capacidad para escuchar a sus invitados y crear un ambiente acogedor los hacía sentirse cómodos para compartir sus experiencias y opiniones. Además, su sentido del humor añadía un toque de alegría a sus programas.

A lo largo de su carrera, María Teresa fue honrada con numerosos premios y reconocimientos, incluido el prestigioso premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión en 2006 y el premio TP de Oro a toda una vida en 2015.

Causas sociales y políticas

Fuera de la televisión, María Teresa era una defensora apasionada de diversas causas sociales y políticas, especialmente los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación de género. Contribuyó activamente con organizaciones benéficas que apoyan a personas con discapacidad y respaldó iniciativas contra el cáncer.

Además de su éxito profesional, María Teresa era una persona muy querida y respetada por su círculo cercano. A pesar de su prominencia en la televisión, nunca perdió su humildad ni autenticidad, sirviendo de ejemplo de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y modestia.