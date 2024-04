Preocupación por el estado de salud de Ángel Llácer: una enfermedad grave y "muy contagiosa"

Viajar a un país extranjero siempre es toda una experiencia. Descubrir nuevos lugares, disfrutar de su gastronomía y volver con un enorme álbum de fotos son algunos de los recuerdos que puedes traerte en la maleta.

Sin embargo, a veces la aventura puede no salir como queríamos y acabar trayéndonos a casa un indeseado amigo con nosotros. Es lo que le ha pasado a Ángel Llácer, el que fuera profesor de Operación Triunfo y ahora, jurado de Tu cara me suena ha hecho saltar todas las alarmas al comunicar que se encuentra ingresado en la clínica Ruber de Madrid donde tuvo que ser atendido por su viaje a Vietnam, donde al parecer, contrajo una bacteria "muy contagiosa".

Bacteria contagiosa

El cómico y presentador Ángel Llácer padece un problema de salud que le mantendrá alejado de la televisión durante un tiempo. En este momento, se encuentra ingresado en la Clínica Ruber de Madrid, donde fue atendido tras volver de su último viaje a Vietnam. Este traslado internacional ha sido la causa y efecto de su enfermedad, pues fue en dicho país asiático donde contrajo una bacteria llamada Shigella, que la Clínica Mayo define como "muy contagiosa".

La shigelosis es una infección intestinal y su principal síntoma es la diarrea, que suele cursar con la aparición de sangre en las heces. Se contrae por el contacto con las mismas o, en su defecto, por la mala higiene en torno a los productos alimenticios que se manipulan con las manos. Por lo general, en los casos leves, la bacteria suele desaparecer sola en el periodo de una semana; en los casos graves, como el de Llácer, es preciso la intervención médica y la administración de antibióticos.

Preocupación

Él mismo ha explicado en la radio cómo le detectaron la infección y cómo se encuentra en este momento: "Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal", ha confesado en el programa 'El matí de Catalunya Ràdio'. "Los médicos no sabían qué tenía, me dolía la barriga, hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre... Estaban muy preocupados", ha dicho, ya con la tranquilidad de haber sido diagnosticado con acierto. Sin embargo, tras una tratamiento con antibióticos durante cinco días, la bacteria ha "resistido", por lo que deberá continuar ingresado.