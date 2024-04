Ingresan de Urgencia a un miembro del jurado de Tu cara Me suena: "Hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre"

Àngel Llàcer es un todoterreno del espectáculo, la televisión y la música. Es un actor, director teatral y presentador de televisión español. Es conocido a raíz de su participación en los programas Operación Triunfo, Tú sí que vales y las nueve ediciones de Tu cara me suena.

Su presencia, su fuerza en plató y sus conocimientos son las base de ese carisma que engancha al público. De hecho, en Tu cara me suena, por ejemplo, su decisión prácticamente es la más técnica y la que más peso tiene para participantes y los diefrrentes miembros del jurado.

Ingresado de Urgencia

Llàcer padece un problema de salud que le mantendrá alejado de la televisión durante un tiempo. En este momento, se encuentra ingresado en la Clínica Ruber de Madrid, donde fue atendido tras volver de su último viaje a Vietnam. Este traslado internacional ha sido la causa y efecto de su enfermedad, pues fue en dicho país asiático donde contrajo una bacteria llamada Shigella, que la Clínica Mayo define como "muy contagiosa".

La shigelosis es una infección intestinal y su principal síntoma es la diarrea, que suele cursar con la aparición de sangre en las heces. Se contrae por el contacto con las mismas o, en su defecto, por la mala higiene en torno a los productos alimenticios que se manipulan con las manos. Por lo general, en los casos leves, la bacteria suele desaparecer sola en el periodo de una semana; en los casos graves, como el de Llácer, es preciso la intervención médica y la administración de antibióticos. Él mismo ha explicado en la radio cómo le detectaron la infección y cómo se encuentra en este momento: "Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal", ha confesado en el programa 'El matí de Catalunya Ràdio'. "Los médicos no sabían qué tenía, me dolía la barriga, hacía caca con sangre, cada vez tenía más fiebre... Estaban muy preocupados", ha dicho, ya con la tranquilidad de haber sido diagnosticado con acierto. Sin embargo, tras una tratamiento con antibióticos durante cinco días, la bacteria ha "resistido", por lo que deberá continuar ingresado.

Su trabajo más allá de la televisión

Ahora, Llàcer ha estrenado en Madrid un musical clásico de Mel Brooks. Àngel Llàcer, Manu Guix presentan su cuarto musical con Nostromo Live. THE PRODUCERS. La dirección artística contará con Àngel Llàcer y Enric Cambray como directores de escena, Manu Guix y Gerard Alonso en la dirección musical y Miryam Benedited en la coreografía. Este nuevo proyecto llega después de las exitosas comedias musicales, “La Jaula de las Locas”, “La Tienda de los Horrores”, “Cantando Bajo la Lluvia”. Estas producciones han conseguido emocionar a más de 1 millón de espectadores durante los últimos 5 años y múltiples premios en los que destacan 16 Premios Butaca.

"Max Bialystock, un productor de Broadway que está en la ruina, y Leo Bloom, un joven contable, sueñan con hacerse ricos con un plan sorprendente. Para conseguir su objetivo, deben producir el mayor fracaso de la historia del teatro musical y huir con el dinero de los inversores. Pero poner en marcha un auténtico desastre no es fácil. Tienen que encontrar el peor guión, el peor equipo de dirección, los peores actores y estrenar un show absolutamente espantoso. ¿Lo conseguirán?".