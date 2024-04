"Al salir de ‘Operación Triunfo’ veía todo caer"

"Estoy en la gira más guay de mi vida". Maialen Gurbindo, exconcursante de "Operación Triunfo", es conocida artísticamente como "Chica Sobresalto". Este viernes actuará en Gijón la Sala Acapulco a las 21.00 horas.

–¿Por qué esta siendo tan especial esta gira?

–Me encuentro más segura que nunca con lo que estoy haciendo. Es cuando mejor me estoy comunicando con mi equipo. Mi crecimiento personal y el de ellos no ha hecho un equipo indestructible.

–¿Qué destacaría de "Oráculo", su tercer disco?

–Es la mezcla más bonita, entre hacer canciones de una forma muy visceral y saber vestirlas también.

–¿Cómo le gustaría seguir creciendo a nivel artístico?

–Cada vez veo más artistas que viven donde les da la gana y se inventa el camino a su manera. Mi objetivo es ese, buscarme la forma de crecer a mi manera. Porque cuando sales de "Operación Triunfo" lo ves todo caer durante un tiempo y ahora de repente estamos creciendo. Esto no creo que vaya a parar, porque el público que tenemos es fiel y chulísimo, y de aquí vamos a seguir yendo hacia arriba. He cruzado un camino peligroso y ahora estoy a salvo. Estoy algo positiva, aún siendo yo.

–¿Le molesta que se le vincule siempre a "OT"?

–Tengo que esforzarme a veces en hablar menos de "OT". Pienso a veces que me he quedado anclada en la academia. Fue algo que me marcó tantísimo, que vuelvo sin querer a ello y escribo cosas que me pasaban allí.

–¿Cómo le han marcado Madona y "Extremoduro", dos "talismanes" de su audición?

–Madona es algo que escuchaba en mi casa todo el tiempo. Mi padre era muy fan. Era como una estrella del pop, pero con ese punto macarra que siempre me acompañó. Tenía esa parte de rebeldía que me emocionaba. Y de "Extremoduro" me acordaré toda la vida de cuando escuché "La ley innata", no sé cómo explicar esa sensación, pero por ese tipo de sensaciones es por lo que me dedico a la música.

–Manifestó que sufre agorafobia, y ataques de pánico y depresión, y que la música ha sido una gran ayuda.

–Cuando estoy agobiada o tengo unos días malos me pongo a pintar. No hace falta hacerlo bien ni que sea productivo. Ese mensaje de que estaba fatal y he escrito un disco que me ha salvado la vida creo que no funciona. Porque das un mensaje de sacar algo productivo de las ganas de morirse y eso genera aún más ganas. Hay que tener cuidado, porque una depresión de verdad no te deja ni levantarte de la cama. Pero sí que el arte es algo que te puede ayudar a hacer clic en tu cabeza.

Suscríbete para seguir leyendo