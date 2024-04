El flamante líder vecinal de Gijón que sabe mucho de meterse en jardines

El relevo en la directiva de la asociación vecinal de Granda se extendió más de lo esperado. El paso al costado de Félix Gómez pilló con el pie cambiado a todos. Hasta el punto de que, en primera instancia, la presentación de candidaturas quedó desierta. Se necesitaba un nuevo líder en la parroquia. Alentado por varios compañeros, emergió Chus Barrientos González. En sus planes no figuraba afrontar el reto, pero finalmente se animó. Con el objetivo de impulsar la participación vecinal, confía en que su bagaje como responsable de actividades del Jardín Botánico Atlántico le eche un cable para este desafío.

Viajero incansable, su sentido del humor cautiva a los suyos. Quienes le conocen le definen como "un personaje". Con cariño, claro. Chus Barrientos es un frecuente visitante del teatro y del cine. También de la ópera. Le encanta la música y su ingenio derriba cualquier resistencia. Para la programación del Botánico siempre intenta darles un toque creativo y lúdico a las actividades. De eso va sobrado Barrientos, un currante como pocos para dinamizar el día a día de un emblema gijonés como es el Botánico.

El nuevo presidente de la asociación vecinal "Santo Tomás" de Granda reside en Baones. Llegó a la parroquia hace poco más de una década. Licenciado en Filología por la Universidad de Oviedo y Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya, cursó además el Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos en el propio centro catalán. Su trayectoria profesional está ligada a la Administración Pública, en el Principado y en el Ayuntamiento. Sobre el Medio Ambiente ha fraguado una carrera que no le da un respiro. Y ahora menos, al tomar las riendas de Granda. Si hay que organizar un evento en la ciudad, uno de los primeros puestos en la agenda de contactos a quien llamar lo ocupa Chus Barrientos.

La timidez no aparece en el vocabulario de Barrientos, sociable y parlanchín. Y repleto de inquietudes, como explorar mundo. Tan pronto te lo puedes encontrar en Málaga como en Londres. Miembro de la Real Sociedad de Horticultura (RHS), se ha convertido en un apasionado de la jardinería y del paisajismo. Su capacidad para liderar la asociación vecinal de Granda no está en duda. Su don de gentes y mano izquierda le confieren esa dosis necesaria para ser la cabeza visible de una parroquia en constante evolución. El cachondeo no falta entre sus compañeros de trabajo, que le gritan "¡Presidente, presidente!" al más puro estilo "La que se avecina". Inseparable de sus gafas, a Chus Barrientos también le gusta ponerse una visera de vez en cuando.

El nuevo rostro de Granda, afable por naturaleza, rehúye el conflicto. Aprendió mucho de Miguel Rodríguez Acevedo, otrora director de actividades del Jardín Botánico, y destaca por su imaginación, una cualidad que trata de exprimir para que los usuarios del espacio disfruten como nunca de su estancia. Se pone en forma en el gimnasio y, si algo posee, es resolución, tanto en la faceta personal como en la laboral. Las soluciones brotan de él con naturalidad y su implicación es máxima en cada frente en el que se adentra. Le vendrá bien en su etapa como líder vecinal.

Barrientos estuvo como vocal en la anterior junta directiva de la parroquia comandada por Félix Gómez, que deseaba tener varios perfiles para dar respuesta a todas las sensibilidades de la zona. Barrientos es de los que expone su opinión con sólidos argumentos, pero sabe escuchar. La confrontación no va con él. Sus ideas fueron un soplo de aire fresco para Granda. Siempre buscaba fomentar la participación con cursillos y talleres.

Sensato y equilibrado en su proceder, no le entusiasma llamar la atención. En los debates apuesta por el razonamiento en aras de llegar a un entendimiento. Sin ir más lejos, aboga por la estrecha colaboración entre la entidad vecinal y la comisión de fiestas de la parroquia. Sería aventurado aseverar que Chus Barrientos es de Granda de toda la vida, pero poco a poco se va enriqueciendo con su idiosincrasia. El periplo de Barrientos como presidente de la asociación "Santo Tomás" se compatibilizará con sus quehaceres municipales. Teniendo en cuenta su experiencia en el Botánico, parece que a Chus Barrientos no le asusta lo de meterse en otro jardín.

