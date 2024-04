Adiós a Edmundo Arrocet: sale a la luz el problema de la vivienda para las Campos

'A río revuelto ganancia de pescadores'. Un refrán que Edmundo Arrocet parece seguir al dedillo, ya que no ha dudado en aprovechar el enfrentamiento entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera para conceder una exclusiva a la revista 'Diez minutos' y arremeter brutalmente contra las Campos, principalmente contra la menor de las hermanas.

El humorista, que mantuvo una relación de casi seis años con María Teresa Campos, desvela que la recordada presentadora echó a su nieto de su casa porque la novia -anterior a Paola Olmedo- con la que vivía por entonces tenía "malos hábitos". Algo que habría hecho, según Bigote, "azuzado" por la propia Carmen, que nunca habría soportado a esta chica.

Lejos de quedarse ahí, el chileno acusa a las hermanas Campos de vivir en un "show" permanente con el único fin de crear controversia y facturar y, además de dejar claro que no les tiene ningún miedo porque no ha contado "ni el 10%" de lo que sabe sobre ellas, ha asegurado que una frase que María Teresa decía sobre sus hijas era que "para querelas había que ser su madre".

Un brutal ataque al que Carmen no ha tardado en reaccionar. Enfadadísima, la colaboradora ha negado rotundamente lo que cuenta Edmundo en la entrevista y, dejando claro que no va a permitir que siga difamando a su madre que ya no está aquí para defenderse, ha anunciado que va a emprender medidas legales contra el cómico.

Horas después de que Borrego le haya respondido alto y claro en televisión, Bigote ha reaparecido como si la cosa no fuese con él. Tranquilo, sonriente y sin dejar de repetir que "todo le parece muy bien", el que fuera pareja de Teresa Campos ha ignorado la demanda de Carmen que, como ha dejado entrever, no le preocupa en absoluto: "muy bien, muy bien" ha exlamado risueño cuando le hemos preguntado por las medidas legales que piensan emprender las hermanas y que todavía no han podido tomar porque no tiene un domicilio conocido.

"No te voy a decir nada" ha añadido, sin responder al reproche de la colabora por no respetar la memoria de su madre a pesar de su larga relación, sin confesar si se arrepiente de sus declaraciones sobre las Campos, y si tiene en mente seguir hablando para contar ese 90% sobre Terelu y Carmen que todavía no ha hecho público.