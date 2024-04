¿Por qué Carmen Borrego no ha demandado a Edmundo Arrocet?: "No tiene domicilio"

Carmen Borrego ha explotado. La colaboradora televisiva no aguanta que se siga hablando de su madre (sobre todo con fines negativos) meses después de su triste fallecimiento y amenaza con llevarlo a la vía judicial. El enfrentamiento de las Campos con la que fuera pareja de su madre vuelve al foco mediático después de una entrevista en exclusiva que Edmundo Arrocet ha concedido a la revista 'Diez Minutos'.

En ella, el humorista revela datos que asegura que son verdaderos y que involucran directamente a Carmen Borrego, como el hecho de que "María Teresa echó de casa a su nieto José María". A la colaboradora televisiva no le ha sentado nada bien que Arrocet sacara ahora este tema, cuando la relación de su hijo pende de un hilo tras lo que dijo en su entrevista en Telecinco.

La versión de Arrocet

Según cuenta Edmundo Arrocet, "en 2015, José María empezó a vivir en la casa contigua a la de María Teresa, se trajo una novia y ahí empezaron los problemas. Carmen intervino varias veces, le calentaba la cabeza a María Teresa, hasta que ella decidió que se fueran de la casa".

A raíz de estas palabras, Carmen Borrego ha sido clara: "Quien conoce y ha conocido a mi madre sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado, ya está bien de difamar, recuerdo que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y que será demandado todo el que difame a mi madre".

Además, ha sentenciado a Arrocet con una rotunda afirmación que pasa por términos legales: "Ese señor no es del clan Campos desde hace muchos años, no está en nuestras vidas y no tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir. Ya podría estar demandado, pero como no tiene domicilio no hay donde mandarle la demanda".

Unas palabras que a la familia Campos no han sentado nada bien y por las que han dejado bien clara la situación actual: "No voy a consentir que nadie difame a mi hijo y a mi madre. Mi hijo se tiene que defender él porque es mayor de edad, pero a mi madre la defiendo yo. No voy a consentirlo, se acabó el juego y el daño a la familia Campos que llevamos toda la vida trabajando de manera honrada, no lo voy a consentir".